Droni e AI contro lo spreco: Detroit testa la smart city

I droni stanno diventando sempre più protagonisti anche nel mondo dell’edilizia, e non solo per i soliti motivi — trasporti, ispezioni o lavori in quota. C’è un campo, meno spettacolare ma decisamente promettente, che sta iniziando a raccogliere l’attenzione di chi si occupa di sostenibilità e innovazione: l’efficienza energetica.

Detroit sperimenta droni per tagliare i consumi energetici

Un progetto nato a Detroit e sviluppato da Lamarr.AI, in collaborazione con Michigan Central e Newlab, prova a spostare ancora più in là il potenziale di questi strumenti. L’idea è semplice, ma potente: utilizzare i droni per rilevare dove e quanto energia viene sprecata negli edifici pubblici. Come? Con l’aiuto di una piattaforma d’intelligenza artificiale e modelli termici 3D ultra precisi.

Il progetto è sostenuto dall’Advanced Aerial Mobility Action Fund del Michigan e fa parte di un’iniziativa più ampia, l’Advanced Aerial Innovation Region (AAIR), una sorta di laboratorio a cielo aperto pensato proprio per testare queste tecnologie. Detroit ha messo a disposizione i dati termografici di diversi immobili pubblici, e i droni hanno fatto il resto, mappando oltre 460 punti critici legati alla dispersione termica.

Il cuore del sistema è un’intelligenza artificiale sviluppata in collaborazione con tre università americane di primo piano — MIT, Georgia Tech e Syracuse. I dati raccolti in volo vengono elaborati per costruire modelli 3D dell’efficienza energetica degli edifici, simulandone il comportamento reale. Il vantaggio? Interventi mirati, meno sprechi, costi ridotti. Alcuni edifici, grazie a queste analisi, potrebbero arrivare a ridurre del 22% i consumi degli impianti HVAC.

Non si parla solo di tecnologia, però. Questo progetto è anche un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato: enti locali, startup, università e partner infrastrutturali lavorano fianco a fianco. Il risultato? Un modello che potrebbe essere replicato altrove, velocizzando il percorso verso città più sostenibili ed efficienti.

In poche parole, è un’innovazione che parte dal cielo, ma ha impatti molto concreti qui a terra.