JBL rivoluziona l’audio domestico con la nuova gamma Bar Series

Arriva anche in Italia la rinnovata linea di soundbar JBL Bar Series. Come è composta? Ebbene sì parla di cinque modelli pensati per offrire prestazioni audio su misura per ogni tipo di esigenza e preferenza. Ogni soundbar è progettata per ricreare un’esperienza sonora coinvolgente, con il supporto di tecnologie all’avanguardia come Dolby Atmos, DTS:X e il sistema proprietario MultiBeam 3.0.

Tecnologie avanzate e potenza: JBL alza il livello dell’intrattenimento domestico

I modelli si differenziano per potenza, configurazione e funzionalità, ma condividono la volontà di trasformare il salotto in un piccolo cinema personale. Si parte con la JBL Bar 300MK2, da 450W e senza subwoofer, fino alla Bar 1300MK2, una soluzione da 2470W con doppio sub da 8”, speaker removibili e AI Sound Boost. Quest’ultimo è un sistema intelligente capace di ottimizzare i bassi in tempo reale, adattandosi al contenuto in riproduzione.

Tutte le soundbar sono compatibili con Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Google Cast, e offrono l’integrazione con Spotify Connect, Tidal e la piattaforma JBL One per la gestione personalizzata del suono. L’intera serie sarà in commercio da giugno 2025, ad eccezione della 1300MK2, attesa a settembre. I prezzi vanno dai 399€ della versione base fino ai 1.499€ per quello più all’ avanguardia.

Oltre alla qualità audio, JBL ha investito però anche su una nuova architettura modulare. I modelli superiori, come Bar 800MK2 e 1000MK2, dispongono di speaker posteriori Bluetooth che si possono staccare e posizionare liberamente, rendendo il surround 3D più flessibile e potente. Un dettaglio che distingue JBL nel mercato, poiché unisce semplicità e prestazioni. Il presidente di Harman Consumer Audio, Carsten Olesen, sottolinea come questa gamma rappresenti il punto più alto dell’innovazione JBL, grazie alla fusione tra esperienza acustica e tecnologie avanzate. Tutti i modelli riceveranno aggiornamenti software OTA, e l’arrivo del supporto a DTS Virtual:X è previsto entro fine anno per le versioni non ancora compatibili.