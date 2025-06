WhatsApp sperimenta l’ AI nei messaggi

Non è più necessario pensare troppo prima di inviare un messaggio, ora WhatsApp vuole pensarci al posto tuo. Nella versione beta 25.18.10.79 per iOS, rilasciata tramite TestFlight, compare una novità importante. Su tratta di Writing Help, l’assistente di scrittura alimentato da Meta AI. L’obiettivo è semplice ma ambizioso. Tale strumento si propone di aiutare chi si esprime con fatica a rendere i propri testi più chiari, coerenti o efficaci. Insomma, una tecnologia pensata non solo per chi scrive per lavoro, ma anche per chi cerca il tono giusto nelle conversazioni quotidiane.

WhatsApp: scrittura intelligente senza sacrificare la privacy

Chi desidera migliorare il proprio messaggio potrà selezionare diverse modalità di riformulazione. L’opzione Riformula permette di ottenere una versione più pulita e diretta del testo. Ma il vero punto di forza è la possibilità di scegliere tra tre toni principali, professionale, divertente e supportivo. Il primo adatta il linguaggio a contesti lavorativi o formali; il secondo aggiunge leggerezza e ironia; il terzo infonde empatia e calore umano. Tutto ciò è accessibile direttamente dalla schermata di composizione dei messaggi di WhatsApp, tra GIF e sticker. Gli utenti possono attivarlo o ignorarlo liberamente, è una decisione del tutto opzionale.

Naturalmente, l’integrazione dell’intelligenza artificiale solleva domande sulla sicurezza dei dati personali. Meta ha voluto rassicurare gli utenti adottando Private Processing, un sistema pensato per garantire che l’elaborazione dei testi avvenga in ambienti protetti. Nessun contenuto, nemmeno quelli modificati dall’AI, viene memorizzato o inviato a Meta. L’intera operazione resta confinata sul dispositivo e non lascia traccia nei server dell’azienda. In più, chi riceve il messaggio non avrà modo di sapere se il testo è stato scritto con l’aiuto dell’assistente. Non ci sono segnalazioni visive o notifiche. Se il messaggio risulterà naturale, sarà impossibile notare l’intervento dell’intelligenza artificiale. Una scelta questa che garantisce spontaneità e preserva l’autenticità.

Per ora, Writing Help è ancora in fase di test. La sua diffusione su larga scala dipenderà dal successo della sperimentazione e dai riscontri del pubblico. Ma il messaggio è chiaro. WhatsApp si prepara a rendere la scrittura più semplice e accessibile per tutti, senza rinunciare mai alla sicurezza.