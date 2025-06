Messaggi vocali: WhatsApp lancia una nuova funzione su Android

WhatsApp continua a introdurre miglioramenti per semplificare l’esperienza utente. Tra le novità più recenti spicca un aggiornamento che riguarda i messaggi vocali, funzione ormai largamente utilizzata da milioni di utenti.

Nella versione beta 2.25.15.19 per Android è stata implementata una nuova modalità di registrazione: da oggi sarà possibile avviare i messaggi vocali con un semplice tocco sul microfono. Questo elimina la necessità di tenere premuto il pulsante per tutta la durata della registrazione, rendendo l’intero processo più comodo e intuitivo.

Finora, per registrare un messaggio vocale, era obbligatorio mantenere il dito premuto sullo schermo o bloccare la registrazione manualmente. Ora, con un solo tap, l’utente potrà avviare la registrazione in modalità bloccata. Saranno disponibili anche i pulsanti per mettere in pausa, eliminare il contenuto o inviarlo direttamente.

Questa novità semplifica notevolmente l’interazione con i messaggi di tipo vocale, soprattutto per chi utilizza l’app in movimento o in contesti in cui non è possibile restare con il dito sullo schermo. Inoltre, riduce il rischio di invii accidentali di messaggi incompleti. La nuova funzione è attiva non solo nelle conversazioni private, ma anche nelle chat di gruppo e nei canali, ambiti in cui i messaggi vocali sono sempre più apprezzati per la loro immediatezza.

Come attivare la nuova funzione per i messaggi vocali

Attualmente la funzione è in fase di test tra gli utenti iscritti al programma beta di WhatsApp per Android. Chi partecipa può scaricare l’ultima versione beta tramite il Google Play Store e verificare la disponibilità della nuova funzione per i messaggi vocali.

Per aderire al programma beta e provare in anteprima le novità, basta seguire la procedura ufficiale disponibile sul sito di WhatsApp. Oltre alla nuova modalità di registrazione dei messaggi vocali, si potranno esplorare altre funzionalità in fase di sviluppo, come nuovi sfondi, emoji personalizzate e strumenti avanzati per la gestione delle chat.