Renault, dalla produzione di auto alle armi

Torniamo nel mondo delle automobili e lo facciamo con un nome molto famoso in questo settore ovvero Renault. Quest’ultima sembrerebbe avere dei piani alternativi da questo mondo. Infatti a quanto sembrerebbe la casa automobilistica si sta avvicinando al mondo militare.

Renault, cosa sta facendo?

Una delle ultime notizie più importanti visto anche il periodo storico, riguarda Renault. Quest’ultima potrebbe andare a produrre droni in Ucraina. Lo stesso Gruppo francese infatti potrebbe entrare nel settore della Difesa, o se vogliamo essere più precisi ci tornerebbe visto che molto tempo fa si occupava di produrre mezzi militari. La notizia arrivata da alcune fonti ci vuole specificare che i droni prodotti non andrebbero solo all’esercito ucraino ma anche a quello francese.

Concentrandoci su questo discorso e restando su quello che riporta la stampa francese, sembrerebbe che la stessa casa automobilistica aprirà una collaborazione con una PMI francese specializzata nel settore della difesa. Il tutto avente delle linee di produzione molto vicine al fronte della guerra, anche se ancora non specificato con precisione. Dato l’enorme grandezza che la notizia possiede, Renault ha anche confermato di essere direttamente contattata dal Governo francese.

La nuova partnership appena aperta, rappresenta una di quelle importanti svolte, soprattutto per quanto riguarda la ormai famosa e sentita guerra in Ucraina. Rappresentando anche un simbolo in un momento di riarmo dell’Europa e di vari annunci di ingenti investimenti in questo settore. Questa nuova notizia era stata già anticipata dal ministro delle Forze Armate Sébastien Lecornu. Quest’ultimo venerdì aveva annunciato che una grande casa automobilistica francese avrebbe prodotto droni in Ucraina.

Ora sono molti i dettagli mancanti come ad esempio la tipologia di droni che dovrà costruire Renault. Comprendendo anche la delicatezza dell’argomento è piuttosto comprensibile che le informazioni non siano molte. Quindi adesso non rimane che attendere per avere ulteriori informazioni.