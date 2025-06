Nvidia, ecco la sua attività da record

Torniamo a discutere di un argomento molto sentito ovvero le schede video, soprattutto nel mondo del gaming. In questo settore il leader attuale è Nvidia.

Quest’ultima nell’ultimo periodo sta raggiungendo dei traguardi record, trascinando con sé moltissime novità.

Nvidia, cosa succede?

La nuovissima recensione della famosa RTX 5060 ha dimostrato come la più conosciuta GPU della nuova offerta di Nvidia, va a rappresentare una delle migliori occasioni che si possono trovare in campo per i suoi rivali. Infatti quest’ultimi avranno una strada più spianata per cercare di proporre alternative più competitive.

Purtroppo questo ultimissimo senso di delusione che si è creato, non è attualmente quello che risalta dagli ultimi dati pubblicati da alcune fonti. Quest’ultimi andrebbero a testimoniare sia l’ottimo stato di salute di Nvidia, ma anche una situazione considerata addirittura da record per la sua presenza di mercato. Essa si presenta con il 92% delle GPU vendute nel Q1 2025, lasciando solo della terra bruciata per gli avversari.

Anche se la stessa AMD ha dichiarato di aver affrontato una domanda senza precedenti per quanto riguarda le famose RX 9070 e 9070 XT, le stime ci riportano vendite sotto le 750.000 unità per tutta la serie 9000. Diversamente per quanto riguarda i diversi milioni di unità per le poche GPU della serie RTX 50 di Nvidia disponibili attualmente sul mercato.

I consumatori alla fine si sono fatti sentire nonostante le svariate e molte critiche alle mosse di Nvidia. I risultati del prossimo trimestre saranno sicuramente molto importanti visto che permetteranno di misurare l’effetto reale della RTX 5060 di Nvidia sul mercato. Facendo così si potrà capire se quella che ad oggi è considerata come la peggior GPU di questa azienda, riuscirà effettivamente a riempire le sue mancanze. Soprattutto per quanto riguarda il legame che è stato creato con i loro affezionati gamers, i quali tengono molto alle prestazioni di questi gioielli.