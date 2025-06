Roborock Q7 L5 a prezzo incredibile: Amazon regala un coupon sconto di 50 euro

Grazie a un coupon sconto messo a disposizione dal colosso dell’e-commerce Amazon, oggi il robot aspirapolvere Roborock Q7 costa davvero poco. Si tratta di un accessorio progettato appositamente per ottimizzare la pulizia degli ambienti di casa riducendo a zero lo sforzo. Quale occasione migliore, dunque, se non questa per comprare questo robot aspirapolvere con un rapporto qualità/prezzo ottimizzato?

L’esperienza d’uso viene migliorata dalla speciale progettazione che implementa una spazzola principale e una spazzola laterale anti-groviglio. Entrambe le spazzole impediscono l’avvolgimento dei capelli, mantenendo la pulizia agevole e la manutenzione ridotta.

Robot aspirapolvere Roborock Q7 in sconto

Oltre a essere dotato di una doppia spazzola anti groviglio, questo robot aspirapolvere offre una potente aspirazione grazie all’HyperForce 8.000 Pa che solleva polvere, capelli e detriti dalle fessure del pavimento e in profondità nei tappeti. Tutto ciò consente di avere sempre pavimenti e tappeti puliti alla perfezione anche negli angoli più difficili da raggiungere.

Non manca inoltre un’apposita funzione per effettuare la mappatura degli ambienti della casa. Nello specifico, infatti, questo robot dispone di capacità di mappatura laser a 360° che permette di effettuare la scansione della casa in tempo reale, pianificando il percorso più efficiente e salvare più mappe del pavimento.

E’ bene sapere che questo robot non dispone solamente della funzione di aspirazione, ma anche di pulizia. Uno dei punti di forza è proprio il serbatoio dell’acqua da 270 ml che consente di aspirare e pulire allo stesso tempo. Presenti ben tre livelli d’acqua e un panno rimovibile per pulire qualsiasi cosa, dalla polvere fine alle macchie secche.

Oggi, usufruendo del coupon sconto del valore di 50 euro, il costo da pagare per acquistare questo modello Roborock è di soli 179,99 euro anziché 229,99.