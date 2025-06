Honor X6c, ufficiale il nuovo entry-level di Honor

In queste ultime è stato presentato in veste ufficiale sul mercato mobile un nuovo smartphone del produttore tech Honor. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Honor X6c, un device appartenente alla fascia medio-bassa del mercato ma con una scheda tecnica piuttosto interessante. Vediamo qui di seguito tutte le caratteristiche principali.

Honor presenta in veste ufficiale sul mercato il nuovo Honor X7c

Honor X6c è il nuovo smartphone dell’azienda tech Honor ed è stato presentato sul mercato in questi ultimi giorni. Come già accennato in apertura, ci troviamo di fronte ad un dispositivo di fascia entry-level. Nonostante questo, le sue caratteristiche principali sono comunque degne di nota.

In particolare, sulla parte frontale lo smartphone può contare sulla presenza di un display con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Il pannello è di tipo IPS LCD ed ha una diagonale pari a 6.61 pollici con una risoluzione pari ad HD+ e con una luminosità massima pari a 1000 nits. In alto al centro trova posto un foro di forma ovale per la fotocamera anteriore per i selfie. Quest’ultima è caratterizzata da un sensore da 5 MP. In questo caso, il sensore biometrico per lo sblocco del device è implementato nel tasto di accensione e spegnimento.

Dal punto di vista prestazionale, l’azienda ha deciso di adottare un processore di casa MediaTek. Si tratta nello specifico del soc MediaTek Helio G81. A supportare le performance sono inoltre disponibili diversi tagli di memoria. Ci sono infatti 6 GB oppure 8 GB di memoria RAM e 128 GB oppure 256 GB di storage interno. L’autonomia è poi affidata ad una batteria con una capienza pari a 5300 mah ed è presente il supporto alla ricarica rapida da 35W. Per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore, lo smartphone dispone di un sensore fotografico principale da 50 MP più un secondo sensore ausiliario.

Il nuovo Honor X6c sarà disponibile all’acquisto inizialmente in Malaysia ad un prezzo iniziale di circa 120 euro.