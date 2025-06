Google amplia la gamma di Gemini 2.5

L’intelligenza artificiale di Google continua a evolversi rapidamente. A tal proposito, l’ultimo sviluppo riguarda un aggiornamento per la linea di modelli Gemini 2.5. Con tale mossa, l’azienda non solo introduce una nuova variante per l’ecosistema AI, ma rafforza anche i modelli già esistenti. Rendendoli più affidabili, accessibili e coerenti nel funzionamento. È un passaggio importante, che segna il superamento di una fase sperimentale e l’ingresso in un nuovo stadio di maturità per l’universo Gemini.

Google annuncia un cambiamento per Gemini 2.5

Il modello esce dalla fase di anteprima e viene reso disponibile in forma stabile. La precedente distinzione tra risposte “pensanti” e “non pensanti” è stata eliminata. Semplificando così l’approccio per gli utenti. Insieme alla sua pubblicazione definitiva, Google introduce anche una revisione importante al sistema di tariffazione. La nuova struttura prevede un lieve incremento del costo per i token in input. Quest’ultimo raddoppia da circa 0,14 a 0,28 euro per milione, ma compensa con una riduzione marcata del costo dei token in output, scesi da circa 3,27 a 2,34 euro per milione. Ciò rende il modello non solo più trasparente nell’utilizzo, ma anche più conveniente in molti scenari applicativi.

La principale novità introdotta è Gemini 2.5 Flash-Lite, una versione progettata per offrire il massimo della velocità e dell’efficienza nei compiti su larga scala. Ottimizzato per scenari in cui è necessaria una risposta rapida con costi contenuti, Flash-Lite si rivolge a casi d’uso come la classificazione automatica di grandi dataset o la generazione estesa di sintesi testuali. Per ottenere tali prestazioni, il modello è configurato in modo da escludere, per impostazione predefinita, il processo di ragionamento interno prima della risposta, noto come “pensiero”. Tale funzione può essere attivata manualmente dagli sviluppatori, offrendo una certa flessibilità.

A completare l’aggiornamento dell’intera gamma c’è il rilascio della versione stabile di Gemini 2.5 Pro. Si tratta del modello più potente della serie di Google, pensato per affrontare compiti complessi che richiedono un alto grado di ragionamento. Come la scrittura di codice avanzato o la creazione di sistemi AI intelligenti. La sua diffusione continua a crescere, confermando l’interesse e la fiducia del settore verso le sue prestazioni elevate.