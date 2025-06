Bungie: il rilascio del nuovo Marathon è stato rimandato

Sembra che ci siano brutte notizie riguardo il lancio del nuovo Marathon. Anche se il titolo era stato annunciato lo scorso aprile, non farà parte della presentazione del 23 settembre. La decisione è stata ufficializzata direttamente dal blog di Bungie, dove è emerso che i lavori sul nuovo titolo sono stati estesi a tempo indefinito. La scelta di posticipare l’uscita nasce da considerazioni emerse dopo il primo playtest in versione alpha. Durante quest’ultimo, infatti, i feedback dei giocatori hanno avuto un ruolo determinante nel ridefinire le priorità dello sviluppo. Secondo quanto dichiarato da Bungie, l’universo di Marathon richiede ancora profonde revisioni. Partendo dalle meccaniche survival, ritenute ancora poco incisive. Anche la componente narrativa necessita di un maggiore approfondimento. Così come l’aspetto visivo, che richiederà aggiornamenti grafici significativi. Altri interventi riguarderanno il potenziamento della chat di prossimità e una rielaborazione delle modalità di gioco.

Bungie annuncia un ritardo per il nuovo Marathon

Nonostante il rinvio, i lavori sul gioco non si fermano. Bungie ha confermato che il progetto continuerà a essere sviluppato con costanza, attraverso test interni e un monitoraggio costante dei progressi. Eppure, per avere aggiornamenti significativi, sarà necessario attendere almeno l’autunno. Tale rinvio è solo l’ennesimo segnale di quanto l’approccio ai live service sia entrato in crisi. Anche uno studio con l’esperienza di Bungie fatica a proporre una visione nuova e convincente all’interno di un mercato saturo. Oltre che sempre meno disposto ad accettare esperienze poco originali.

Se da una parte Bungie gode di un’autonomia maggiore rispetto ad altri team, dall’altra le responsabilità sul progetto ricadono principalmente sullo studio stesso. Al momento, non ci sono ulteriori informazioni a riguardo. Rimane comunque alta la curiosità per ciò che Bungie riuscirà a costruire nei prossimi mesi. L’esperienza dello studio è fuori discussione, e Marathon, con i giusti interventi, potrebbe ancora rivelarsi un progetto interessante. Ma per farlo, dovrà dimostrare di saper rispondere alle aspettative con una proposta autentica, capace di distinguersi in un panorama sempre più esigente. Non resta che attendere e scoprire le prossime novità per il nuovo titolo.