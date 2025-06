Barbie e Hot Wheels con AI: innovazione o rischio privacy?

Hai presente quelle giornate in cui ti capita di sentire una notizia e pensi: “Ok, il futuro è davvero arrivato”? Ecco, oggi è una di quelle. Mattel – sì, proprio quella delle Barbie, delle Hot Wheels e dei pomeriggi d’infanzia passati a costruire piste impossibili – ha appena annunciato una collaborazione con OpenAI. L’obiettivo? Portare l’intelligenza artificiale nei giocattoli. Non in un futuro lontano, ma già da fine 2025. E no, non stiamo parlando solo di bambole che dicono due frasi programmate. Stavolta l’ambizione è molto più grande: creare esperienze interattive che sfruttino qualcosa di simile a ChatGPT per dialogare, imparare, reagire.

Mattel reinventa i giocattoli con AI, ma la sicurezza resta un nodo

Mattel lo dice chiaramente: vuole innovare, restare al passo coi tempi, offrire giochi “intelligenti” pensati però solo per un pubblico dai 13 anni in su. Una precauzione importante, anche perché – inutile girarci intorno – l’ultima volta che l’azienda ha provato qualcosa di simile, con la famigerata Hello Barbie nel 2015, le cose non sono andate proprio benissimo. Microfoni accesi, dati sensibili, problemi di sicurezza… insomma, una tempesta perfetta che li ha costretti a ritirare il prodotto. E questa volta, almeno sulla carta, la lezione sembra essere stata recepita: attenzione alla privacy, trasparenza, collaborazione con OpenAI Enterprise anche per l’uso interno.

Certo, tra le dichiarazioni ufficiali e la realtà ci passa un mondo. E i dubbi restano. Che tipo di AI sarà davvero? Sarà capace di rispondere in modo credibile e creativo o si limiterà a dire frasi addomesticate, confezionate per non offendere nessuno? E soprattutto: quanta autonomia è davvero possibile, se tutto deve rientrare nei paletti della sicurezza e della legge (che in Europa, ma anche negli USA con il COPPA, ora sono parecchio più severi)?

Nel frattempo, ci si interroga anche sul formato: sarà un giocattolo fisico connesso, un’app, un ibrido? Si immagina una Barbie che ti spiega Van Gogh o una Hot Wheels che ti suggerisce come costruire il loop perfetto. Idee affascinanti, certo. Ma anche complesse da realizzare senza inciampare in problemi tecnici o in situazioni grottesche.

Il vero test arriverà alla fine del 2025. Se funzionerà, sarà una rivoluzione per il mondo del gioco. Se invece qualcosa dovesse andare storto – ancora bug, ancora rischi sulla privacy – allora Mattel si ritroverebbe di nuovo nel mirino. Per ora, siamo sospesi tra entusiasmo e cautela. Ma una cosa è certa: le bambole stanno per iniziare a parlare sul serio. E questa volta potrebbero non limitarsi a dire che la matematica è difficile.