WhatsApp: la truffa che vi regala soldi torna a colpire ed è letale

Purtroppo, oramai quando utilizziamo WhatsApp non c’è più da stare tranquilli come un tempo, i truffatori hanno letteralmente invaso la piattaforma e stanno continuamente diffondendo nuove truffe con l’obiettivo di colpire gli utenti meno esperti per portarli a condividere i propri dati sensibili per poi utilizzarli per derubarli, i metodi di truffa sono sempre più variegati e ogni giorno ne emergono di nuovi, quello di cui vi parliamo oggi però è una vecchia conoscenza che dopo un leggero tempo di latenza è tornato a colpire più letale che mai, stiamo parlando della banda YouTube.

Regalano soldi ma poi vi derubano

La truffa in questione si palesa all’utente con un semplice messaggio da parte di un truffatore che si spaccia come un collaboratore di YouTube, il quale vi offre dei facili guadagni all’unico scopo di conquistare la vostra fiducia, nel dettaglio vengono proposte piccole azioni da compiere, come mettere un like ad un video oppure commentare per ricevere un bonifico di un paio di euro che tra l’altro viene inviato veramente, soldi che probabilmente sono già stati sottratti ad altre vittime, una volta effettuati questi piccoli bonifici poi i truffatori richiederanno se volete letteralmente moltiplicare il vostro capitale versando una piccola tantum di qualche centinaio di euro, ovviamente una volta fatto i soldi spariranno insieme ai truffatori, e dunque che se doveste essere contattati nelle medesime modalità, tutto ciò che dovete fare è bloccare immediatamente l’utente che vi ha scritto e ovviamente non rispondere, tra l’altro non eseguite nessun compito che gli viene assegnato e non incassate denaro dal momento che trattandosi di denaro probabilmente rubato finiste in un circolo di riciclo di denaro che vi renderebbe complici di queste truffe.

Ricordate di prestare sempre attenzione quando venite contattati sul web e soprattutto a chi vi offre soldi in questo modo, si tratta di una truffa al 100%.