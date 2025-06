Instagram Web si aggiorna: arriva il pop-up per i messaggi diretti

Instagram continua a espandere le funzionalità della sua versione Web, introducendo un piccolo ma importante cambiamento che migliora sensibilmente l’interazione degli utenti da browser. Non si tratta di una rivoluzione, ma di una novità che rende la navigazione più comoda. Da oggi è possibile accedere rapidamente ai messaggi diretti (DM) senza lasciare la schermata principale.

Instagram: un passo verso la parità tra versione mobile e Web

A rendere possibile tutto ciò è l’introduzione di un nuovo pop-up, ben visibile in basso a destra nella homepage. Il pulsante si chiama semplicemente “Messaggi”, riprende l’icona di Facebook Messenger (che ha sostituito il vecchio aeroplanino) e mostra sia il numero di messaggi non letti che la foto profilo dei contatti da cui si è ricevuto un messaggio. Un click è sufficiente per aprire una finestra che mostra la lista delle conversazioni, che si aggiorna man mano che si scorre verso il basso. È presente anche una barra per avviare nuove chat, cercando tra i contatti o selezionando quelli suggeriti.

Questa novità non elimina la sezione Direct tradizionale (raggiungibile via link diretto), ma permette di evitarne l’uso per gestire messaggi semplici e consultazioni rapide. Il pop-up infatti si comporta come una sorta di mini-interfaccia dedicata alla messaggistica. Permette di leggere e rispondere ai messaggi, di iniziare nuove conversazioni e di gestire i contatti recenti, tutto senza mai abbandonare la schermata iniziale.

Instagram Web, a lungo considerata una versione limitata, sta quindi lentamente acquisendo funzioni sempre più vicine all’app mobile. Questo aggiornamento segue altri miglioramenti come la possibilità di modificare la griglia dei post, inserire musica da Spotify nelle Note e testare Reel inediti. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza d’uso coerente, indipendentemente dal tipo di dispositivo scelto. Meta sta puntando ad una maggiore integrazione tra le sue piattaforme e lo fa con interventi mirati, che migliorano l’accessibilità e rendono l’ esperienza d’uso complessiva più fluida anche su desktop.