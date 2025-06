Instagram, a Milano il primo Flore Kiosk: ecco cos’è e a cosa serve

Instagram ha scelto Milano come punto di partenza per un progetto che punta a unire creatività e consapevolezza digitale. Dal 12 al 15 giugno 2025, presso l’edicola Civic di Piazza XXIV Maggio, sarà attivo l’Instagram Flower Kiosk, un chiosco floreale temporaneo pensato per trasmettere messaggi legati alla sicurezza online e al benessere digitale. Si tratta dunque di una nuova iniziativa che collima perfettamente con la volontà di Instagram di migliorare l’esperienza degli utenti, come già fatto in passato per la sicurezza.

L’idea nasce da una metafora semplice ma efficace: i social media, come i fiori, hanno bisogno di cura per crescere in modo sano. Ogni bouquet offerto al chiosco rappresenta una delle funzioni di protezione presenti su Instagram, trasformando il percorso in un’esperienza multisensoriale tra colori, profumi e significati. L’obiettivo è informare adolescenti, genitori ed educatori, offrendo spunti pratici su come gestire meglio la presenza online.

Strumenti per famiglie e nuovi account per adolescenti

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia condotta da Meta per promuovere ambienti digitali più equilibrati. Negli ultimi anni sono stati sviluppati oltre cinquanta strumenti per migliorare la sicurezza, tra cui filtri per i contenuti, limiti di interazione e modalità di supervisione parentale. L’introduzione degli Account per Teenager, già disponibili su Instagram e in arrivo anche su Facebook e Messenger, rappresenta un ulteriore passo in questa direzione.

Secondo quanto dichiarato da Laura Bononcini, Public Policy Director Southern Europe di Meta, la volontà è quella di rendere le piattaforme “luoghi sicuri, dove i giovani possano esprimersi liberamente”. Il Flower Kiosk nasce proprio per ricordare che anche la dimensione digitale richiede attenzione e cura, perché è ormai parte integrante della quotidianità.

Per chi desidera approfondire questi temi, è stato creato il Centro per le Famiglie di Meta, uno spazio online dove genitori ed educatori possono trovare strumenti concreti, linee guida e suggerimenti per accompagnare i più giovani nel loro percorso digitale.