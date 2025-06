Google aggiorna le app: più priorità all’esperienza su iPhone

app Google

Google sta portando avanti un’importante riorganizzazione interna per migliorare l’esperienza d’uso delle proprie app su iOS. Secondo quanto emerso, l’azienda ha avviato una nuova iniziativa multipiattaforma con l’obiettivo di garantire una maggiore uniformità nell’esperienza tra Android e iPhone, ma con un’attenzione particolare al mondo Apple.

Focus su coerenza e prestazioni su iOS

In passato, molte applicazioni Google per iPhone risultavano meno curate rispetto alle controparti Android. Ora, con la nascita di un team specifico dedicato a iOS, Google punta a colmare questa differenza e a offrire interfacce e funzionalità sempre più ottimizzate. Il gruppo, guidato da un ex designer di Apple, ha il compito di creare linee guida e strumenti per garantire interfacce coerenti e fluide tra le piattaforme, mantenendo al contempo la familiarità dell’ecosistema Google.

App come Gmail, Foto e Maps al centro del progetto

Tra le applicazioni coinvolte in questo nuovo processo figurano Gmail, Google Foto, Google Maps, Calendar, Drive e Documenti. L’obiettivo dichiarato è quello di allineare le funzionalità chiave, migliorare la reattività dell’interfaccia e offrire una migliore integrazione con le API iOS. In questo contesto, il design Material You, già ampiamente adottato su Android, viene reinterpretato in chiave Apple-friendly, con l’adozione di componenti nativi iOS che migliorano la performance e la fluidità.

Un cambio di paradigma per Google

La decisione di potenziare la presenza su iOS rappresenta un cambio di paradigma per Google, storicamente concentrata sull’esperienza Android. Questa nuova strategia riflette l’importanza dell’utenza iPhone, che costituisce una fetta consistente del mercato mobile globale, e l’esigenza di offrire strumenti affidabili e intuitivi anche su dispositivi Apple. Secondo alcuni analisti, questa mossa potrebbe aumentare la fidelizzazione degli utenti iOS all’ecosistema Google, incentivando l’uso continuativo delle app anche su piattaforme diverse.

Possibili sviluppi futuri

Non è escluso che questa iniziativa porti a novità esclusive per iOS o a versioni delle app ottimizzate specificamente per i dispositivi Apple. Google sembra intenzionata a garantire un alto livello di qualità indipendentemente dalla piattaforma, senza però sacrificare le peculiarità dell’esperienza Android. La nuova strategia dovrebbe iniziare a produrre i primi risultati concreti entro i prossimi aggiornamenti previsti per l’estate 2025.