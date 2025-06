WhatsApp: attenzione a questa comunicazione dalla vostra banca

Al giorno d’oggi, il social di messaggistica più utilizzato in tutto il pianeta senza ombra di dubbio WhatsApp, l’applicazione vanta infatti un bacino di utenti pari a miliardi di account attivi che ogni giorno si scambiano i messaggi costantemente, questo sicuramente rappresenta un traguardo davvero importante per la nota applicazione ma allo stesso tempo è diventato da un po’ di tempo un elemento problematico poiché ha attratto le attenzioni indesiderate dei truffatori, questi ultimi infatti hanno capito che utilizzare la nota applicazione di messaggistica può aumentare drasticamente i guadagni poiché consente di colpire molte più persone contemporaneamente rispetto ai mezzi di comunicazione più comuni.

E dunque ormai da diverso tempo su WhatsApp sono arrivate a circolare nuove truffe online che cercano di ingannare gli utenti per riuscire a estrapolare informazioni sensibili molto importanti come i codici di accesso bancari o le password per gli account ufficiali, questo fenomeno si sta diffondendo a macchia d’olio in tutto il mondo e purtroppo l’Italia non è esclusa numerosi tesi infatti stanno accusando l’arrivo di strani messaggi dietro i quali si celano truffe davvero molto pericolose, alle quali bisogna assolutamente prestare attenzione.

La truffa che sta colpendo gli italiani

La nuova truffa è entrata in circolazione non sfrutta solamente WhatsApp ma anche le videochiamate, quest’ultima esordisce con un messaggio inviato dei truffatori i quali si spacciano per la banca della ditta informandola della necessità impellente di recapitare una comunicazione davvero molto urgente, ciò tenderà a far abbassare la guardia alla vittima che dunque accetterà di avviare la video chiamata per poi essere indotta ad attivare la condivisione schermo e effettuare il login all’interno del proprio profilo Internet banking, ciò consentirà ai truffatori di registrare in un batter d’occhio le credenziali di accesso per utilizzarle a proprio piacimento per svuotare il conto corrente della vittima.

Se doveste ricevere questa tipologia di comunicazione, intervenite subito bloccando l’utente che vi ha contattato.