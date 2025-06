Samsung ha svelato i primi dettagli ufficiali e alcuni render del Galaxy Z Fold 7. Il suo prossimo smartphone pieghevole di punta. Il dispositivo si distingue immediatamente per la sua silhouette estremamente sottile. Sarà destinata a diventare la più leggera e compatta tra i pieghevoli sul mercato. Nonostante le dimensioni ridotte della scocca, un elemento cattura subito l’attenzione. Un imponente modulo fotografico posteriore che spicca per dimensioni. Che contrasta con la sottigliezza generale del telefono.

Il grande rilievo del comparto fotografico è giustificato dalla presenza di un sensore principale da 200 megapixel. Uno dei più avanzati in ambito mobile. È dotato di un grande sensore da 1/1,4 pollici. Si aggiungono un ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x e stabilizzazione ottica. L’autofocus sull’ultra-grandangolare non è ancora confermato. Ma è lecito aspettarselo. A completare la dotazione, una fotocamera frontale da 10 MP sul display esterno e una sotto il display interno migliorata.

Innovazione hardware e software per il Galaxy Z Fold 7

Il nuovo Galaxy avrà un doppio display Dynamic AMOLED 2X, con un pannello esterno da 6,5 pollici. E uno pieghevole interno da 8 pollici. Il dispositivo integra il potente processore Snapdragon 8 Elite. Che è affiancato da 12 GB di RAM e storage fino a 512 GB. Sul fronte batteria, è prevista una unità da 4.400 mAh con ricarica rapida da 25W e wireless Qi2 da 15W.

Samsung ha annunciato anche funzioni di intelligenza artificiale, capaci di riconoscere il contenuto visualizzato, probabilmente integrate nella nuova interfaccia One UI 8.0, basata su Android 16. Questo modello sarà il primo foldable con questa versione del sistema operativo, garantendo sette aggiornamenti Android principali e patch di sicurezza per sette anni, un record in termini di supporto software.

Il telefono sarà realizzato con materiali premium, come il retro in titanio e probabilmente una cornice in Armor Aluminum o titanio. Confermata la certificazione IP48 per la resistenza ad acqua e polvere, mentre non mancheranno connettività all’avanguardia come 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e UWB. Il lettore di impronte digitali sarà integrato nel tasto laterale di accensione.

Il Galaxy Z Fold 7 si prepara a essere uno dei pieghevoli più ambiziosi, combinando un design ultra-sottile con fotocamere di alta qualità e una lunga durata software, puntando a consolidare la leadership di Samsung nel segmento.