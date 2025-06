Apple Music si evolve con AutoMix: il via alle transizioni intelligenti

Anche se è passata quasi inosservata durante la presentazione ufficiale di iOS 26, la funzione AutoMix rappresenta una delle innovazioni più interessanti introdotte da Apple negli ultimi anni all’interno di AppleMusic. Attiva di default su tutti i dispositivi compatibili con il nuovo sistema operativo, AutoMix promette un’esperienza d’ascolto completamente nuova.

Tale novità non rientra nella nuova suite “Apple Intelligence”, nonostante faccia uso di algoritmi intelligenti per analizzare le canzoni e scegliere il momento esatto per la transizione da un brano all’altro. A differenza del tradizionale sistema Crossfade, che imposta una sovrapposizione fissa tra due canzoni, AutoMix adatta la transizione in tempo reale in base al ritmo e alla struttura musicale. Il risultato è un passaggio morbido, quasi impercettibile, che mira a eliminare stacchi bruschi e pause indesiderate.

Apple Music: una novità per tutti, ma non senza critiche

Ma vediamo come funziona. Al primo avvio dopo l’aggiornamento, Apple Music presenta una schermata informativa che segnala la presenza della nuova funzione. L’utente non deve fare nulla, se non ascoltare. Ma chi desidera un maggiore controllo, può accedere alle Impostazioni e cliccare su Musica, dove è possibile scegliere tra AutoMix, Crossfade o disattivare le transizioni automatiche.

Le opinioni degli utenti a riguardo si dividono. Alcuni apprezzano il tentativo di Apple di offrire un ascolto più fluido, paragonabile al lavoro di un DJ. Altri, invece, mettono in dubbio l’efficacia dell’algoritmo su generi più complessi o poco ritmici, come il metal o il jazz. Altri ancora chiedono la possibilità di poterlo disattivare solo in determinati contesti. Ad esempio quando si ascolta un album interamente, in cui le pause tra le tracce sono spesso volute dagli artisti.

Malgrado le perplessità, AutoMix si presenta come una delle funzioni più accessibili e meno invasive introdotte da Apple negli ultimi aggiornamenti. Essa infatti non richiede conoscenze tecniche, è inclusa di default e disponibile su tutti gli iPhone dall’ 11 in poi. Resta da capire se sarà adottata su larga scala o se verrà ignorata da chi preferisce un ascolto più tradizionale.