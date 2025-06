TIM, ritorna per l’estate 50 Giga 5G Silver

Siamo ormai entrati ufficialmente nell’estate e, per celebrare questa occasione, l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di stupire alcuni suoi già clienti. In questi ultimi giorni, infatti, a questi utenti viene proposta l’attivazione di una super promozione dell’operatore, ovvero quella denominata TIM 50 Giga 5G Silver. Con quest’ultima gli utenti potranno ricevere un bundle di traffico dati extra rispetto a quelli già previsti dalla propria offerta.

TIM, per l’estate ritorna la super promo TIM 50 Giga 5G Silver

Per questi primi giorni estivi, l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di far ritornare disponibile una delle sue super promozioni. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo denominata TIM 50 Giga 5G Silver. Quest’ultima è al momento proposta ad alcuni già clienti dell’operatore ad un costo speciale pari a 2,99 euro.

A fronte di questa spesa, i già clienti dell’operatore potranno ricevere ed utilizzare un bundle extra di traffico dati rispetto a quelli già previsti dalla propria offerta. Si tratta nello specifico di ben 50 GB e questi saranno sfruttabili per navigare con le nuove reti con il 5G Ultra di TIM. Non è previsto alcun costo di attivazione per la promozione. Il bundle di giga extra sarà utilizzabile per la durata di un mese. Dopo di che, la promozione verrà disattivata in maniera automatica.

Si tratta di una opportunità che l’operatore telefonico sta dando ad alcuni suoi già clienti. Questi ultimi, in particolare, potranno verificare di poter attivare la nuova promozione dell’operatore recandosi direttamente nell’applicazione ufficiale My Tim. Qui sarà necessario recarsi nella sezione denominata Offerte per Te. Una volta trovata la sezione della promo, sarà poi presente la descrizione “Condividi i tuoi momenti speciali con 50 GIGA in 5G ULTRA”.

Si tratta tuttavia di una promozione che sarà disponibile all’attivazione per i già clienti soltanto per pochi giorni. Secondo quanto è emerso, infatti, gli utenti potranno attivare TIM 50 Giga 5G Silver fino alla giornata del prossimo 23 giugno 2025.