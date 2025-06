Nintendo Switch 2, primi ban permanenti: la pirateria punita con la disattivazione di internet

Con l’arrivo di Switch 2, Nintendo ha deciso di inasprire il contrasto alla pirateria, introducendo termini d’uso più rigidi (fuori dall’Europa) e attivando le prime misure concrete contro chi utilizza dispositivi non autorizzati per l’esecuzione di giochi piratati. I segnali sono ormai evidenti: su Reddit e X aumentano le segnalazioni di utenti che hanno ricevuto un ban hardware permanente, con l’impossibilità di accedere ai servizi online della console.

Nel mirino c’è in particolare MIG Switch, una cartuccia non ufficiale che consente di eseguire backup di giochi per Switch 1. Il dispositivo è stato recentemente aggiornato per funzionare anche su Switch 2, ma solo con titoli della generazione precedente. Nonostante ciò, il suo uso è da sempre considerato problematico da Nintendo, che ora ha deciso di agire in modo diretto.

Funziona offline, ma i servizi online restano inaccessibili

MIG Switch si presenta come una soluzione tecnica per archiviare più giochi su una singola cartuccia, tramite una microSD e l’uso di una periferica hardware per il backup. Nella pratica, però, è anche uno degli strumenti più diffusi per l’utilizzo illecito di copie di giochi, e per questo motivo Nintendo ha iniziato a bloccare l’accesso online alle console che ne rilevano la presenza.

Chi ha ricevuto il ban può continuare a usare la Switch 2 in modalità offline, ma perde completamente l’accesso a funzionalità come il multiplayer, i servizi cloud e l’eShop. La mossa conferma la tolleranza zero dell’azienda giapponese, decisa a impedire qualsiasi forma di utilizzo non autorizzato dei propri contenuti.

Il confine tra uso lecito e pirateria

Il caso solleva ancora una volta un dibattito delicato: è possibile distinguere chi usa questi strumenti per gestire copie personali di giochi acquistati da chi invece sfrutta le stesse soluzioni per accedere illegalmente a software protetto? La legalità del backup personale non è messa direttamente in discussione, ma la modalità con cui viene ottenuto – spesso aggirando le protezioni delle cartucce – potrebbe violare i diritti di proprietà intellettuale di Nintendo.

In attesa di eventuali sviluppi giudiziari, il messaggio da parte dell’azienda è chiaro: l’utilizzo di strumenti come MIG Switch su Switch 2 comporta rischi concreti, e la scelta di rafforzare i controlli fin dal lancio della nuova console dimostra quanto la tutela del software proprietario resti una priorità assoluta per Nintendo.