iPhone 17 in arrivo in una nuova inedita colorazione

Sappiamo da diverso tempo che il colosso americano Apple è al lavoro sulla realizzazione di numerosi smartphone di rilievo. Tra questi ci sono già le prime indiscrezioni riguardanti addirittura il modello iPhone 18 Pro. Tuttavia, quest’oggi ci focalizziamo su uno dei prossimi modelli in dirittura d’arrivo, ovvero il prossimo iPhone 17. Sappiamo già che questa nuova serie di smartphone porterà diverse novità rispetto al passato. Il modello base, però, dovrebbe essere molto simile all’attuale modello base della serie iPhone 16. A distinguerlo dal predecessore, però, potrebbe esserci una colorazione inedita.

iPhone 17, il modello base potrebbe arrivare in una colorazione inedita

A quanto pare il modello base della prossima serie di smartphone di casa Apple si distinguerà dal suo predecessore per una caratteristica estetica. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo iPhone 17. Quest’ultimo sarà molto simile al suo predecessore iPhone 16, ma a quanto pare potrà vantare la presenza di una colorazione nuova ed inedita.

Si tratterebbe nello specifico della colorazione denominata “Lavander“, ovvero lavanda. A rivelare questa nuova informazione è stato il leaker cinese Fixed Focus Digital tramite un post sulla propria pagina sul social Weibo. Tra le altre colorazioni che saranno disponibili, il leaker ha citato quella Black e quella Gray. Oltre a questo, il leaker ha poi confermato che il nuovo iPhone 17 avrà un corpo più sottile e leggero rispetto al suo predecessore. Il look ed il design del modulo fotografico dovrebbe invece rimanere invariato. Come è possibile osservare dall’immagine pubblicata dal leaker, infatti, anche sul prossimo iPhone 17 ci saranno due oblò che ospiteranno i due sensori fotografici e questi saranno posti verticalmente sul lato sinistro della backcover.

Ovviamente per il momento non sappiamo se quanto rivelato dal leaker sarà vero o meno. Rimane comunque ancora qualche mese per il debutto ufficiale di questa nuova serie di smartphone, quindi rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni.