Google Pixel 12: la prossima frontiera degli smartphone nel 2027

Nonostante il Pixel 10 sia atteso sul mercato tra pochi mesi, i riflettori si spostano già oltre. Il mondo degli smartphone, infatti, si muove con largo anticipo e così sono già emersi i primi dettagli sulla serie Google Pixel 12, prevista per il 2027. Le informazioni arrivano da Mystic Leaks, che ha svelato i nomi in codice di questa nuova generazione. Sorprende la scelta di nomi ispirati ai primati, una novità rispetto alle precedenti tematiche zoologiche adottate da Google.

Google Pixel 12: una strategia di prodotto solida e mirata al mercato

Finora, ogni serie Pixel ha seguito un filo creativo diverso: dagli uccelli del Pixel 6 ai cavalli del Pixel 10, passando per gatti, cani e rettili nelle generazioni intermedie. Questo richiamo ai primati appare originale e ben calzante, soprattutto con appellativi come “Silverback” per il modello XL, evocativo del potente gorilla di montagna, e “Sasquatch” per il Pro, nome che allude alla misteriosa creatura leggendaria. Anche il nome “Capuchin”, scelto per il pieghevole Pixel 12 Pro Fold, lascia immaginare un dispositivo elegante e sofisticato.

Al di là dei nomi, ciò che colpisce è la conferma della struttura della gamma Pixel, che Google manterrà anche nel 2027. La linea comprenderà infatti un modello base, un Pro disponibile in due dimensioni e un pieghevole di fascia alta. Questo schema permette di coprire efficacemente diversi segmenti di mercato, garantendo un’identità chiara e riconoscibile a tutta la famiglia Pixel.

La previsione è che questa strategia continuerà a funzionare, offrendo agli utenti varie opzioni, da chi cerca un dispositivo semplice a chi preferisce la massima potenza e innovazione. Naturalmente, essendo ancora lontani dal lancio ufficiale, i dettagli potrebbero subire variazioni, ma le anticipazioni di Mystic Leaks offrono un primo sguardo sul futuro di Google. Nel frattempo, gli appassionati attendono con interesse il debutto della decima serie, che promette novità interessanti e funzioni migliorate.