Google Home

Google Home ha ricevuto un aggiornamento significativo che introduce una nuova funzione per il controllo avanzato delle videocamere compatibili. L’app ora permette agli utenti di accedere rapidamente alla cronologia degli eventi registrati dalle videocamere smart direttamente da una schermata dedicata, migliorando la fruizione dei contenuti video legati alla sicurezza domestica.

Accesso rapido e navigazione fluida nella cronologia

Con l’ultimo aggiornamento dell’app Google Home, è stata introdotta una scheda “Eventi” che mostra in modo ordinato e cronologico le registrazioni provenienti dalle videocamere dell’ecosistema. La funzione è attiva per i dispositivi con abbonamento a Nest Aware, ma si integra anche con altri modelli compatibili collegati all’account Google.

L’interfaccia è progettata per semplificare la consultazione dei video, rendendo visibili in una sola schermata le clip registrate in corrispondenza di rilevamenti di movimento, suoni o attività definite.

La nuova sezione dedicata consente agli utenti di scorrere velocemente tra gli eventi, selezionare clip specifiche, riprodurle e accedere ai dettagli come orario, durata e dispositivo di origine. L’aggiornamento migliora quindi l’esperienza di sorveglianza domestica, offrendo un sistema di navigazione più fluido e immediato.

Ogni evento è rappresentato da un frame video con anteprima e indicazioni temporali. L’utente può selezionare la clip desiderata ed eseguire azioni rapide come salvare, condividere o eliminare il contenuto. Questo approccio è pensato per ridurre i tempi di ricerca tra i video, soprattutto quando si vuole individuare un momento preciso.

La funzione è disponibile all’interno dell’app Google Home aggiornata all’ultima versione, sia per Android che per iOS. Al momento, l’accesso completo alla cronologia eventi con visualizzazione video dettagliata è riservato agli utenti con Nest Aware attivo, ma Google potrebbe estendere gradualmente alcune funzioni base anche agli utenti non abbonati.

L’aggiornamento rientra in un progetto più ampio di rinnovamento dell’interfaccia Google Home, che da mesi sta ricevendo funzionalità più integrate per la gestione di dispositivi smart come termostati, sensori, luci e videocamere.

Il nuovo sistema di cronologia si affianca ad altri miglioramenti recenti orientati alla sicurezza, come il supporto multipiattaforma, la sincronizzazione tra dispositivi e il potenziamento delle notifiche intelligenti. Con questa evoluzione, Google punta a rendere l’app Home un punto centrale per il controllo dell’ambiente domestico, rafforzando anche l’usabilità nel monitoraggio video.

Grazie alla gestione centralizzata, gli utenti possono oggi consultare la cronologia eventi anche mentre utilizzano altri dispositivi connessi, come smart display Nest Hub o televisori compatibili con Google TV, mantenendo così un controllo costante e distribuito.