Firefox introduce il drag & drop per bloccare le schede

Chiunque passi molto tempo su internet – per lavoro, studio o semplice abitudine – sa bene quanto sia importante avere un buon sistema per gestire le schede del browser. Ed è qui che arriva una piccola ma interessante novità per chi usa Firefox: una funzione che migliora il blocco delle tab, rendendolo più fluido e… finalmente intuitivo.

Firefox migliora la gestione delle tab con una funzione smart

Dopo aver introdotto le schede verticali (una novità accolta con entusiasmo a marzo, soprattutto da chi lavora con molte finestre aperte), Firefox sta testando una nuova modalità per fissare le schede con un semplice drag and drop. Niente più clic con il tasto destro, niente menu da aprire: ti basta trascinare la scheda su un’altra già fissata, e si blocca da sola. Per sbloccarla? Trascinala via. Tutto qui.

Questa dinamica funziona sia che tu abbia scelto la visualizzazione classica delle schede in alto, sia che tu stia usando la nuova disposizione verticale. L’unica cosa da sapere è che per far funzionare il sistema serve almeno una scheda già pinnata (cioè bloccata con il metodo classico). Se non c’è, Firefox interpreterà il trascinamento come un semplice spostamento.

Certo, non è la rivoluzione del secolo. Ma per chi vive letteralmente tra una tab e l’altra, sono questi dettagli a fare la differenza. Qualcuno fa notare che una scorciatoia da tastiera per bloccare/sbloccare le schede sarebbe ancora più comoda. E in effetti non avrebbero tutti i torti.

Va detto che questa funzione è disponibile per ora solo su Firefox Nightly, la versione “sperimentale” del browser. È qui che Mozilla testa le novità prima di rilasciarle al grande pubblico. Se sei curioso puoi provarla anche tu, ma sappi che è un ambiente potenzialmente instabile: crash, bug e comportamenti strani sono all’ordine del giorno. Insomma, meglio non usarlo come browser principale… almeno per ora.

Ma se ti piace l’idea di vedere in anteprima dove sta andando Firefox, questa è una di quelle piccole funzioni che, sommate ad altre, rendono l’esperienza più piacevole e scorrevole. E a volte, è proprio questo che cerchiamo: un browser che non ti rallenta, anzi — ti semplifica le cose.