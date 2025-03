Apple: iPhone Mirroring non arriva in Europa con iOS 18.4 e macOS 15.4

Apple ha da poco rilasciato le versioni Release Candidate di iOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4. Ma non tutte le novità presentate sono purtroppo arrivate in Europa. Tra le funzioni che non saranno disponibili nel continente, una delle più importanti riguarda il tanto bramato iPhone Mirroring. Questa funzione permette di duplicare lo schermo dell’iPhone su un Mac e interagirci senza bisogno di toccare fisicamente il dispositivo. Gli utenti possono così ricevere notifiche, aprire applicazioni e scrivere messaggi direttamente dal Mac. Così facendo l’esperienza tra iOS e macOS diventa più semplice e integrata. Ma per adesso la funzionalità rimarrà inaccessibile per gli utenti dell’Unione Europea, creando non pochi dubbi e delusioni.

La scelta di Apple e la reazione degli utenti

Apple si difende in quanto ha affermato che il blocco dell’iPhone Mirroring in Europa è dovuto a delle incertezze normative legate al Digital Markets Act (DMA). Questa è una legge antitrust che vuole migliorare la concorrenza e l’interoperabilità nel settore digitale. L’azienda sostiene che i requisiti dati dal DMA la obbligherebbero a modificare alcune parti tecniche delle sue piattaforme, rischiando di rovinare l’integrità e la sicurezza dei prodotti.

La decisione ha fatto venire a galla diverse domande, perché altre funzionalità legate all’intelligenza artificiale, che dovrebbero essere avere stessi vincoli, sono già state attivate senza problemi. Ad esempio la piena operatività di Apple Intelligence in Europa ha fatto crescere le aspettative degli utenti.

La scelta di Apple di non attivare iPhone Mirroring nell’Unione Europea ci fa comprendere le sue difficoltà nell’allinearsi alle nuove leggi europee. Questa situazione ha creato delle reazioni diverse tra gli utenti e gli sviluppatori, con molti che si chiedono se Apple troverà una soluzione tecnica per rispettare i vincoli del DMA senza compromettere l’esperienza dell’utente. Al momento, l’azienda non ha fornito tempistiche precise per il rilascio di iPhone Mirroring in Europa, lasciando i consumatori in attesa di chiarimenti futuri.