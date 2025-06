RTX 3080/3090 moddate e vendute come 4090, nuova truffa

A quanto pare il mondo delle truffe online letteralmente allargato i propri orizzonti diffondendosi anche all’interno della tecnologia avanzata, sembra infatti che i truffatori non utilizzino più soltanto strani messaggi per trarre in inganno le loro vittime, ma addirittura si avvalgano di prodotti dal costo di migliaia di euro, questa è l’esperienza che ha coinvolto un utente YouTube che si è visto imbrogliato da un utente che ha promesso di vendergli una coppia di RTX 4090 per poi inviargli invece due modelli della generazione precedente, moddati e malfunzionanti.

La truffa bizzarra

L’utente ha deciso di raccontare la propria storia, sottolineando come un venditore online gli ha promesso due schede a un costo di circa 1400 € l’una al cambio netto, un prezzo decisamente conveniente, visto che allo stato attuale riuscire ad acquistare modelli di fasce elevate è davvero molto difficile, una volta ricevute però le schede e l’utente si è reso conto di essere stato imbrogliato grazie anche all’aiuto di un esperto che analizzato le schede che gli sono state recapitate, riconoscendo immediatamente che non si trattava di quelle desiderate dall’utente, bensì di quelle della generazione precedente in tutto grazie all’architettura macroscopica delle schede che non era coerente con quella della serie RTX 40.

Nello specifico, erano presenti elementi che erano stati volutamente spostati e modificati per rendere le schede più somiglianti a quella desiderata dall’utente, ma per l’appunto solo somiglianti, si trattava addirittura di QR code riprodotti fedelmente insieme alla presenza di moduli RAM, addirittura finti.

Tutto ciò ovviamente ci insegna che quando acquistiamo online bisogna prestare la massima attenzione dal momento che la truffa è dietro l’angolo, anche per prodotti dal costo decisamente elevato, in questo caso, il truffatore sicuramente ha sfruttato il desiderio dell’utente di dotarsi di prodotti di livello elevato che attualmente all’interno del mercato standard sono davvero difficili da reperire, una storia che ha sicuramente del grottesco ma allo stesso tempo tanta fantasia.