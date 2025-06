iQOO Z10 Lite è ufficiale, specifiche e prezzi

A quanto pare il produttore tech iQOO ha intenzione di sfidare le aziende rivali non solo nella fascia del mercato, ma anche nella fascia bassa. In queste ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato in veste ufficiale un nuovo smartphone estremamente economico ma di rilievo, ovvero il nuovo iQOO Z10 Lite. Quest’ultimo è stato presentato in veste ufficiale per il mercato indiano, ma a quanto pare arriverà anche presso altri mercati con il nome di Vivo T4 Lite.

iQOO Z10 Lite è il nuovo smartphone a basso costo del produttore tech ed è stato da poco presentato in veste ufficiale sul mercato. Come già accennato in apertura, il nuovo smartphone del marchio è al momento proposto per il mercato indiano ad un prezzo estremamente basso di circa 110 euro al cambio attuale. Nonostante questo, presenta comunque delle buone caratteristiche.

Spicca in primis la batteria, che ha una grande capienza pari a 6000 mah ed è poi presente il supporto alla ricarica rapida da 15W. Lo smartphone dispone inoltre della certificazione di impermeabilità IP64, una caratteristica di certo non scontata in questa fascia di prezzo. Sul retro lo smartphone presenta due oblò al cui interno sono collocati due sensori fotografici, uno principale da 50 MP e uno ausiliario da 2 MP.

La backcover viene resa disponibile in diverse colorazioni, ovvero Titanium Blue e Cyber Green, e con rifiniture pparticolari. Sulla parte frontale troviamo invece un display con tecnologia IPS LCD. La diagonale è pari a 6.74 pollici in risoluzione HD+ e non manca un refresh rate pari a 90Hz. Per quanto riguarda le prestazioni, invece, troviamo sotto alla scocca uno dei processori di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 6300 con tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno.