Pagani Automobili sarà protagonista al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025

Pagani Automobili ha confermato la propria presenza al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025 con un modello speciale e unico. La casa di San Cesario Sul Panaro parteciperà all’esclusivo evento con la Huayra Epitome. La hypercar è iscritta nella categoria “Concept Cars & Prototypes” e sarà a disposizione dei giudici a partire dal 23 maggio mentre il pubblico potrà ammirarla il 25 maggio insieme a tutte le altre vetture in concorso.

Ma la Huayra Epitome non sarà l’unica Pagani presente sulle rive del Lago di Como. In occasione del FuoriConcorso che si terrà a Villa del Grumello, il costruttore mostrerà la Pagani Imola che sarà esposta nel parco insieme ad altre creazioni incredibili.

L’attenzione per il design e la raffinatezza dei suoi modelli rappresenta un marchio di fabbrica per Pagani Automobili. Il costruttore vuole superare i propri limiti con ogni creazione, soprattutto se poi si tratta di one-off o few-off.

La Huayra Epitome, infatti, rappresenta un esemplare unico nel suo genere. Questa affermazione vale sia per quanto riguarda la dotazione tecnica della hypercar, sia in quanto è stata realizzata in un unico esemplare su misura per il cliente che l’ha commissionata.

Si tratta della prima Huayra dotata di cambio manuale che permette di controllare come mai prima d’ora il motore V12 Pagani. Il propulsore sprigiona 864 CV a 6.000 giri/min ed eroga 1.100 Nm di coppia, riempiendo l’aria di un suono che Automobili Pagani definisce “pieno, profondo, dinamico”.

La Pagani Imola, invece, è un vero e proprio laboratorio su ruote che al momento del suo sviluppo incarnava tutte le tecnologie più avanzate per la pista e la strada. Concepita per testare dal vivo le soluzioni che l’azienda avrebbe introdotto sui nuovi modelli, è stata realizzata in soli 5 esemplari.

Il brand identifica la vettura come una “sintesi estrema di potenza, controllo e ricerca tecnica”. La scocca in materiali compositi arriva a pesare soli 1.246 kg ed è spinta dal motore V12 Mercedes-AMG da 827 CV e 1.100 Nm di coppia.