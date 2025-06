Esselunga sconta tutto per voi: OFFERTE irresistibili per una casa TECH

Vivere senza lavastoviglie oggi sarebbe una tragedia greca, quindi un sincero grazie a chi ha deciso che no, dopo cena non si dovevano più passare ore con le mani nell’acqua a sfidare le incrostazioni. Visto che ci siamo, grazie anche a chi ha inventato la lavatrice silenziosa, il frigorifero no-frost e pure la cantinetta per i vini che fa tanto “aperitivo chic”. Con Esselunga, tutto questo non è più solo un sogno, ma una realtà fatta di offerte e prezzi sorprendenti. Bastano un carrello, due occhi attenti e un pizzico di voglia di rinnovare casa e con Esselunga ogni grande elettrodomestico può essere sostituito con qualcosa di favoloso! Vediamo cosa c’è in store di fantastico stavolta! Vedrete che offerte!

Lavatrici, frigoriferi e smart design: le offerte Esselunga

Esselunga è pronta a sorprendervi con sconti da perdere la testa! Partiamo dalla lavatrice Hoover HW 28AMB/1-S, affidabile e silenziosa, proposta a 329 euro. Preferite carico dall’alto e zero fatica? La Candy CST 282D2/1-11 fa al caso vostro ed è ora in esclusiva da Esselunga ad un prezzo matto di soli 399 euro. Chi cerca precisione e stile, amerà la Samsung Crystal Clean a 449 euro invece di 539. Design minimal e risparmio? La Sharp ES-NFA014BW1NA è perfetta e scontatissima ad appena 339 euro.

E in cucina? Da Esselunga c’è il fantastico Samsung RB38C600DSA, elegante e super efficiente, in offerta esagerata a 599 euro. Il frigorifero Candy CNCQ2T618EB, compatto e versatile, costa solo 449 euro. Volete stupire gli ospiti con stile? La cantinetta Hisense RW12D4NWG0 fa la sua figura ed è al costo wow 279 euro. Infine, per ambienti piccoli ma curati, c’è lo Sharp SJ-FBA09DMXWE a soli 449 euro. Esselunga vi aspetta per farvi risparmiare in modo più intelligente che mai!