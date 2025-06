Dacia Duster 2025: il SUV cresce per sorprendere e conquistare

Dacia ha deciso di puntare tutto sulla piattaforma CMF-B, e Duster ne è l’esempio più evidente. Con la stessa lunghezza di 4,34 metri, l’abitacolo si è trasformato: i passeggeri godono di più spazio interno e anche il bagagliaio ha guadagnato litri preziosi. Il tutto senza sacrificare le proporzioni compatte che rendono questo SUV così maneggevole. Rigidezza del telaio migliorata, ma senza rinunciare al comfort, ecco cosa troviamo. La gestione elettronica della trazione, inoltre, è stata ripensata per offrire maggiore precisione nella guida fuoristrada.

Chi cerca stabilità, troverà nella Dacia Duster 2025 quello che desidera. L’intervento sulle barre antirollio ha permesso di ridurre il rollio del 21% nella versione 4×2, regalando più sicurezza nei cambi di direzione. Anche la versione 4×4 beneficia di un -17%, perfetta per chi vive strade dissestate o ama l’off-road. L’assetto ricalibrato, la nuova demoltiplicazione del servosterzo, e la regolazione mirata degli smorzatori rendono la guida più controllata. L’attenzione al comfort si riflette anche nel silenzio a bordo: la rumorosità da rotolamento è stata abbattuta di 2 dB, rendendo ogni viaggio con il SUV dacia ancora più rilassante che in passato.

Motori moderni, anche elettrificati, e prezzi attraenti per la nuova Dacia Duster

Dacia ha portato la Duster verso l’elettrificazione, senza rinunciare alla semplicità. La gamma si apre con il TCe 130 Mild Hybrid 48V, 1.2 turbo da scegliere in versione 2WD o 4WD. Chi guarda all’autonomia apprezzerà il motore GPL ECO-G 100, capace di toccare i 1.300 km grazie al doppio serbatoio. E per chi vuole entrare nel mondo full hybrid senza sorprese, ecco la Duster HYBRID 140: motore 1.6 benzina da 94 CV, affiancato da due motori elettrici da 49 CV e starter/generatore, con batteria da 1,2 kWh e cambio Multimode progettato per le ibride Renault. Prezzi? Si parte da 19.900 euro, per un SUV Dacia che non ha più niente da invidiare a modelli ben più costosi. Chi l’avrebbe detto che evolversi così tanto, restando accessibile, fosse davvero possibile? Non si può negare che sia un’auto che fa davvero gola.