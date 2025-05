Tesla Cybetruck: non è più il fuoristrada preferito in America

A quanto pare le brutte notizie per Elon Musk non accennano a terminare anzi quella di cui parliamo oggi va a colpire uno degli elementi che probabilmente sta più a cuore al famoso imprenditore e proprietario di Tesla, sembrerebbe infatti che in base agli ultimi dati di vendita del suo modello Cybertruck, quest’ultimo non si è più il pick-up preferito in America e anzi sia stato superato da un diretto rivale prodotto da Ford, scopriamo insieme come sono cambiate le quote di mercato.

Superato dal rivale termico

I dati di mercato rivelano che le vendite del modello di Tesla stanno calando continuamente in modo lento e inesorabile, dopo un primo boom legato ai pre ordini e a tutti gli ordini arretrati che hanno portato all’evasione di decine di migliaia di modelli, le vendite hanno iniziato a subire una contrazione costante Probabilmente legata sia al prezzo decisamente oneroso sia ai problemi emersi nel corso del tempo che ovviamente sono venuti all’occhio dei possibili clienti che magari hanno preferito optare per un’altra soluzione, questa soluzione potrebbe essere in tutta probabilità il Ford F-150 Lightning che sembra aver superato in termini di vendite, quelle della controparte Tesla.

il modello in questione a differenza di quello Tesla si basa sul classico motore endotermico, ciò ovviamente comporta dei vantaggi importanti dal momento che trattandosi di automobili di dimensioni decisamente generose, ovviamente soffrono di un peso decisamente non indifferente che richiede tanta potenza in termini di motore, ciò a livello di un’auto elettrico comporta la necessità di batterie molto più grandi rispetto a quelle standard per poter garantire un’autonomia discreta, elemento che non fa altro che alimentare il peso della vettura, tutti questi problemi invece non sono presenti in un’auto a motore termico, ciò sicuramente può aver giocato un ruolo fondamentale nell’ascesa della concorrente Ford, considerando soprattutto che è i pick-up in America sono davvero molto amati dagli automobilisti.