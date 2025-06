Amazon spezza il prezzo di Motorola Razr 60: oggi al -30%

Il prezzo di Motorola Razr 60 è letteralmente in caduta libera su Amazon con la nuova promozione che avvicina di molto gli utenti all’acquisto di un prodotto che vuole sicuramente fare la differenza in un mercato sempre più ricco di prodotti di altissimo livello.

L’occasione per risparmiare è una delle migliori in circolazione, per il semplice fatto che si va ad acquistare un prodotto che può essere facilmente utilizzato in mobilità, date le dimensioni di 171,3 x 73,99 x 7,25 millimetri di spessore (e peso di 188 grammi), ma che allo stesso tempo è in grado di offrire una versatilità decisamente superiore al normale. E’ un flip phone, e come tale offre l’accesso a due display differenti: un principale interno da 6,9 pollici di diagonale, LTPO AMOLED con risoluzione di 1224 x 2912 pixel e 413 ppi, passando poi per 120Hz di refresh rate e 16 milioni di colori. Esternamente è presente invece un pannello da 3,6 pollici di diagonale, un P-OLED con risoluzione di 1056 x 1066 pixel ed una buona definizione complessiva.

Amazon: il prezzo di Motorola Razr 60 è spezzato oggi

Dovete subito pensare di acquistare Motorola Razr 60, soprattutto a questo ottimo prezzo di vendita. Lo smartphone non costa più i 999 euro previsti in origine di listino, ma viene scontato del 30%, corrispondente appunto a circa 300 euro in meno, fino a scendere a soli 699 euro. Ordinatelo premendo qui.

A differenza dei normali smartphone, in questo caso il comparto fotografico è composto da due sensori che sostanzialmente possono essere utilizzati in vari modi, ovvero sia per gli scatti classici che per i selfie. Per questo motivo acquisiscono notevolmente importanza la presenza di due fotocamere da 50 e 13 megapixel, rispettivamente parliamo di una principale e di una secondaria ultragrandangolare.