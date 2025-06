Tagli alla NASA: 41 missioni a rischio e l’Europa prepara il piano B

In queste settimane c’è un po’ di tensione — di quelle silenziose ma importanti — che aleggia sopra le teste degli appassionati di spazio. E no, non si tratta di nuove scoperte su pianeti lontani o sonde arrivate chissà dove. Stavolta si parla di budget, scelte politiche e rapporti tra potenze spaziali. Roba che, detta così, sembra noiosa. Ma è esattamente il tipo di cose che decide se certe missioni vedranno la luce… o resteranno sulla carta.

La NASA taglia, l’ESA risponde: verso un’Europa più autonoma nello spazio

Il nodo è questo: gli Stati Uniti stanno valutando un taglio piuttosto drastico al budget della NASA per il 2026. Parliamo di quasi un quarto in meno, e nella parte scientifica il taglio potrebbe addirittura sfiorare il 47%. Tradotto: decine di missioni a rischio. E visto che molte di queste sono progetti condivisi con l’Europa, anche l’ESA — l’Agenzia Spaziale Europea — si è messa in allarme.

A dirlo chiaramente è stata Carole Mundell, direttrice della Scienza dell’ESA. Su 19 missioni congiunte con la NASA, tre sono quelle più a rischio: LISA, pensata per captare le onde gravitazionali (una cosa davvero da fantascienza, ma vera), EnVision, che vuole studiare Venere da vicino, e NewAthena, un super telescopio a raggi X. Missioni ambiziose, che potrebbero cambiare il nostro modo di guardare l’universo.

La Planetary Society, una delle voci più autorevoli nel settore, parla di ben 41 missioni americane che rischiano grosso. È un numero enorme, e l’impatto sarebbe globale. Perché, diciamolo: nello spazio, nessuno va davvero da solo. I grandi risultati arrivano quando si collabora.

E infatti, l’ESA non sta lì a incrociare le dita. Il direttore generale Josef Aschbacher ha detto chiaramente che l’Europa si sta già organizzando. Se gli Stati Uniti dovessero davvero tirarsi indietro, bisognerà essere pronti: trovare soluzioni alternative, costruire in casa quello che serviva dagli USA, rafforzare l’indipendenza tecnologica europea.

Non è solo una questione di orgoglio, ma di visione. Lo spazio è sempre più strategico, e chi ci investe oggi si gioca un posto nel futuro. L’Europa vuole esserci — e vuole contare.

Da qui a novembre, quando ci sarà una riunione ministeriale importante, l’ESA dovrà costruire un piano B. Intanto, noi continuiamo a guardare il cielo. Ma ora lo facciamo con un occhio in più dietro le quinte, dove si prendono decisioni che possono cambiare la traiettoria — letteralmente — di tante missioni.