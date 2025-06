Very Mobile alza l’asticella con 200GB in 5G e primo mese gratis

Tra le nuove offerte disponibili nel panorama della telefonia mobile spicca quella lanciata da Very Mobile, che propone un piano ricco di contenuti a un prezzo stabile nel tempo. Si tratta di una soluzione pensata per chi vuole tanti giga, la rete 5G gratuita e zero vincoli, il tutto con un costo mensile tra i più competitivi del momento. Potrebbe essere quindi questo l’offerta che gli utenti stavano cercando da tempo e che non avevano ancora individuato per il loro smartphone.

Tutti i dettagli dell’offerta Very Mobile 200 GB

L’offerta prevede ogni mese 200 giga con 5G incluso, minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali. Il costo mensile di questa soluzione è davvero il fiore all’occhiello: consiste in soli 6,99€ al mese per sempre, senza rimodulazioni che possano portare ad aumenti futuri. Inoltre c’è da segnalare anche un periodo di 30 giorni totalmente gratuiti per chi sottoscrive l’offerta.

L’attivazione ha un costo una tantum di 2,99€, da pagare solo al momento della sottoscrizione. L’offerta è accessibile a tutti gli utenti, indipendentemente dall’operatore di provenienza, una scelta che amplia di molto la platea dei potenziali interessati.

SIM fisica o eSIM, anche con SPID

Very Mobile consente di scegliere tra SIM fisica tradizionale oppure eSIM, per chi desidera attivare il servizio in formato digitale e senza attese per la consegna. L’intero processo può essere svolto anche con SPID, facilitando l’identificazione dell’utente e rendendo l’adesione più rapida e sicura.

L’offerta è disponibile fino al 29 maggio 2025, data entro la quale sarà possibile attivare questa promozione che unisce grande quantità di dati, rete veloce e un prezzo bloccato, con la garanzia di un’esperienza completa fin dal primo mese, offerto in omaggio. Una proposta concreta e trasparente, pensata per chi cerca convenienza e semplicità in un’unica soluzione. Sono queste quindi le promozioni mobili che piacciono al pubblico, soprattutto quello che esigente.