L’app Fitbit si rinnova e si avvicina a quella dei Google Pixel

Fitbit, brand entrato a far parte della famiglia Google quasi sei anni fa, continua a trasformare la sua app ufficiale per renderla più moderna e in linea con l’estetica degli altri dispositivi del colosso di Mountain View. Negli ultimi giorni è arrivato un aggiornamento significativo che interessa il menu delle impostazioni, uno dei punti più importanti dell’interfaccia. La schermata iniziale ora è dominata dall’immagine del proprio smartwatch o tracker Fitbit, completa della watchface attiva. Sotto questa, si trovano informazioni importanti come la carica residua, lo stato della connessione e della sincronizzazione. Le varie sezioni del menu sono ordinate in categorie chiare e semplici da esplorare, come notifiche, informazioni sul dispositivo, account Google e preferenze personali. Il design, pur adattandosi a modelli differenti in base alle funzionalità, appare decisamente più elegante e funzionale rispetto al passato.

Nuovo look e funzioni più integrate per l’app Fitbit

L’aggiornamento più recente conferma l’intenzione di Fitbit di uniformarsi sempre più all’app companion degli smartwatch Pixel, che utilizzano Wear OS. Come mostrano gli screenshot diffusi, la nuova interfaccia ricorda molto quella dei dispositivi Pixel, sia per la struttura del menu sia per la disposizione degli elementi. Alcune differenze minori restano, come l’icona dell’account Google o il layout dei pulsanti rapidi, ma il senso generale è lo stesso. Questa nuova versione dell’app è già in distribuzione su smartwatch e tracker Fitbit, con un rollout iniziato prima per i modelli più semplici. L’arrivo della nuova grafica è atteso sia su Android che su iOS nelle prossime settimane. Durante la conferenza Google I/O 2025, è stato annunciato un ulteriore restyling in stile Material 3 Expressive, che probabilmente introdurrà miglioramenti estetici e funzionali. Tra le novità più attese, c’è la possibile aggiunta del tema scuro, ormai uno standard per le app moderne.

La rivoluzione dell’app potrebbe rendere più facile e piacevole gestire i dispositivi Fitbit, in particolare per chi possiede anche uno smartwatch Pixel. Il design più pulito e la struttura intuitiva aiutano a trovare rapidamente le impostazioni e i dati più importanti. L’integrazione con l’account Google è più visibile e immediata, consolidando così il legame tra Fitbit e il mondo Google. La sincronizzazione e la gestione delle notifiche risultano più semplici e rapide grazie a una disposizione studiata per l’uso quotidiano. Gli utenti possono così monitorare la loro attività fisica, il sonno e la salute con un’app aggiornata e al passo con i tempi. In attesa dell’arrivo del tema scuro, che migliorerà l’esperienza di utilizzo in ambienti poco illuminati, il restyling già disponibile rappresenta un passo avanti importante per Fitbit. L’aggiornamento segue la strategia di Google di rendere omogenei i suoi prodotti, offrendo un’esperienza fluida e coerente agli utenti.