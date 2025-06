Galassia dello Scultore: ecco l’immagine più dettagliata di sempre

Sembra che la Galassia dello Scultore (NGC 253) si è rivelata con una chiarezza unica. Ciò è avvenuto grazie a oltre cinquanta ore di osservazione condotte con il Very Large Telescope (VLT). Dell’European Southern Observatory (ESO). Gli scienziati hanno ottenuto così l’immagine più dettagliata mai realizzata per tale galassia. Il risultato finale è un vero mosaico. Ricco di migliaia di sfumature cromatiche. Dettaglio che racconta anche la complessità strutturale dell’universo. I ricercatori, guidati dall’italiano Enrico Congiu dell’ESO, hanno raccolto e combinato oltre cento immagini precedenti. Per poi costruire tale ritratto ad altissima definizione. La Galassia dello Scultore si estende per circa 65.000 anni luce. Ed è situata a una distanza di undici milioni di anni luce dalla Terra. Le sue dimensioni, unite alla relativa vicinanza, la rendono un soggetto privilegiato per lo studio delle galassie.

Galassia dello Scultore: cosa emerge dalle recenti immagini

La mappa ottenuta con il VLT è un vero e proprio catalogo tridimensionale. Ogni variazione di colore corrisponde a elementi diversi, stelle giovani e vecchie, gas interstellare, polveri residue, permettendo così di localizzare con precisione tali componenti e studiarne l’interazione.

Enrico Congiu sottolinea l’importanza di tale lavoro dichiarando che le galassie sono sistemi ancora in gran parte misteriosi. Secondo la sua dichiarazione, studiare una galassia come NGC 253 permette di approfondire la comprensione della loro struttura ed evoluzione. Tale nuovo sguardo sulla Galassia dello Scultore rappresenta quindi un passo importante nella decifrazione dei meccanismi che governano l’universo.

L’importanza della varietà cromatica non è solo visiva, ma anche scientifica. Ogni colore indica una diversa fonte o fase della materia. Tra cui la distribuzione delle nebulose, la presenza di gas espulsi da stelle morenti, i filamenti di polvere che attraversano la galassia. Le prime analisi dell’immagine hanno, infatti, identificato almeno 500 nebulose planetarie. Un numero eccezionalmente alto se si considera che normalmente se ne individuano meno di cento in osservazioni simili.