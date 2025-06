Il nuovo Realme C75 5G arriva in Italia: eleganza e potenza a portata di mano

Il Realme C75 5G è disponibile ufficialmente in Italia. Il suo obiettivo ? Riuscire ad unire un design raffinato e prestazioni solide in un unico smartphone e a un prezzo davvero competitivo. Il marchio si sta facendo strada nel mercato attuale. Non a caso attualmente punta a conquistare una nuova fetta di pubblico proprio nel nostro Paese. Fino al 30 giugno infatti, grazie a una promozione esclusiva con Unieuro, sarà possibile acquistare questo nuovo gioiello della tecnologia a soli 179,99€. Dunque ben al di sotto del prezzo consigliato di 249,99€ per la versione 8+256GB.

Realme C75 5G: tecnologia 5G e funzionalità avanzate pensate per un uso quotidiano

Il design sottile e luminoso del Realme C75 5G colpisce al primo sguardo. Con uno spessore di appena 7,94mm e una texture scintillante, il dispositivo è disponibile nelle eleganti varianti Golden Glow e Crystal Black. Il display da 6,67” con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz offre immagini fluide e nitide. Un risultato ideale per contenuti multimediali, gaming e social. Ma è la batteria da 5828mAh, con ricarica rapida da 45W, a distinguere davvero questo modello. In quanto bastano solo 10 minuti per ottenere diverse ore di autonomia, una caratteristica rara per questa fascia di prezzo.

L’anima del nuovo Realme C75 5G è il processore MediaTek Dimensity 6300, progettato per garantire un utilizzo veloce e reattivo anche sotto stress. La combinazione con una RAM espandibile fino a 8GB e uno spazio interno da 256GB permette di passare da un’app all’altra senza rallentamenti. A completare l’esperienza d’uso ci pensa poi il comparto fotografico. La fotocamera principale da 50MP, supportata da diverse modalità, consente scatti versatili. Invece quella frontale da 8MP si rivela perfetta per selfie e videochiamate.

Insomma il Realme C75-5G non è solo uno smartphone economico, ma un prodotto pensato per chi cerca efficienza, estetica e affidabilità in un unico dispositivo. Pensato soprattutto per i più giovani, questa versione rappresenta una valida alternativa ai modelli più costosi, senza compromessi in termini di prestazioni.