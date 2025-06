Bollette luce e gas: cosa cambia con il nuovo formato?

Le bollette di gas e luce stanno per cambiare. Dal 1 luglio 2025 gli utenti italiani si troveranno un formato completamente rinnovato. Tale trasformazione nasce dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Quest’ultima ha introdotto una nuova struttura informativa. Ciò con lo scopo di rendere le fatture più semplici da leggere, trasparenti e confrontabili. Il cambiamento coinvolgerà tutti i fornitori. I quali dovranno uniformarsi a precise linee guida. La nuova bolletta sarà composta da quattro sezioni fondamentali. Ciascuna progettata per offrire informazioni essenziali in modo chiaro e conciso.

Nuovo formato per le bollette: ecco i dettagli

La prima parte sarà il frontespizio unificato, che riporterà in sintesi i dati più importanti. Tra cui l’importo totale da pagare, l’intestatario della fornitura e il punto di prelievo dell’energia o del gas. Seguirà poi lo “scontrino dell’energia”, dove verranno dettagliate le voci di spesa. Distinguendo con precisione la quota legata ai consumi effettivi da quella fissa, che rimane invariata dall’uso. Un’altra sezione rilevante è il “box offerta”, che illustrerà i dettagli della tariffa sottoscritta. Compresi prezzo, durata, eventuali penali e la tipologia di contratto attivo. Infine, la parte dedicata agli “elementi essenziali e di dettaglio” conterrà informazioni più approfondite riguardanti i consumi, la fornitura e le modalità di calcolo delle spese.

Redi Vyshka, COO e co-founder di Switcho, sottolinea come l’iniziativa di ARERA di uniformare la struttura delle bollette sia particolarmente importante in un mercato vasto e frammentato. Eppure, Vyshka avverte anche dei rischi che accompagnano una novità di tale portata. A tal proposito, nei primi mesi potrebbero verificarsi errori di fatturazione. I fornitori stanno aggiornando da tempo i loro sistemi, ma un cambiamento così complesso richiede un’attenzione particolare. Per tale motivo, è consigliabile che gli utenti controllino con cura le nuove bollette, verificando che non ci siano anomalie. In caso di dubbi o incongruenze, il servizio clienti del fornitore resta il primo interlocutore a cui rivolgersi per ottenere chiarimenti tempestivi.