TIMVISION aumenta di prezzo: da agosto scatta il rincaro per alcune offerte

TIM questa volta di certo non farà felici i suoi utenti in quanto dal prossimo mese di agosto uno dei suoi servizi cardine aumenterà di prezzo. Stiamo parlando di TIMVISION che infatti passerà dal costare 7€ a 10€ mensili. L’aumento sarà quindi di 3€ al mese ma solo per alcune offerte. Il cambiamento riguarda solo gli utenti che non hanno promo attive, mentre chi ha già un prezzo bloccato potrà proseguire fino alla fine del contratto senza aumenti.

L’adeguamento è stato motivato da “mutate condizioni di mercato” e notificato tramite messaggi in fattura di giugno 2025 e una comunicazione visibile nell’area riservata “Dettaglio dei Costi”.

Come verificare se si è coinvolti

Per sapere se la modifica riguarda la propria linea, TIM consiglia di:

accedere alla piattaforma MyTIM , dopo aver effettuato la registrazione;

controllare la bolletta cartacea o digitale , nella sezione dedicata alla comunicazione dei costi;

contattare direttamente il Servizio Clienti al 187.

Nel caso in cui si voglia procedere alla disdetta, non sono previsti costi o penali. La richiesta può essere inoltrata in vari modi:

tramite l’area clienti MyTIM;

compilando l’apposito modulo sul sito ufficiale di TIM;

inviando una lettera a:

TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma) ;

oppure tramite PEC all’indirizzo:

disattivazioni_timvision_clientiprivati@pec.telecomitalia.it.

È necessario allegare una copia del documento d’identità e specificare come oggetto: “Modifica delle condizioni contrattuali”.

Restituzione del decoder e costi accessori

Chi ha in uso gratuito un decoder TIMVISION Box riceverà via email le istruzioni per il reso. La restituzione va effettuata entro 30 giorni dalla cessazione del servizio, con spese a carico dell’utente. In caso contrario, il dispositivo diventa di proprietà e verrà addebitato secondo la seguente scala:

69€ se trattenuto entro il primo anno;

10€ se trattenuto dopo il quarto anno.

Chi decide invece di sottoscrivere un’altra offerta TV a pagamento prima del termine, potrà mantenere il decoder senza doverlo restituire.

In caso di noleggio o acquisto rateale, resta la possibilità di continuare il pagamento fino a scadenza o saldare tutto in un’unica soluzione. Chi restituisce il modem entro 30 giorni può evitare ulteriori addebiti.

Per assistenza dettagliata resta disponibile il numero 187 o il supporto dei punti vendita TIM.