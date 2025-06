WindTre, ex clienti tentati con super promo con 200 giga

L’operatore telefonico italiano WindTre ci riprova. Anche per questa metà del mese, infatti, l’operatore sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti selezionati l’attivazione di un’offerta mobile super conveniente. Ci stiamo riferendo questa volta all’offerta mobile nota con il nome di WindTre GO 200 XXS 5G. Quest’ultima include un bundle estremamente ricco, ma ad un prezzo super scontato.

WindTre tenta nuovamente i suoi ex clienti con l’offerta mobile WindTre GO 200 XXS 5G

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti l’attivazione di un’offerta mobile davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata WindTre GO 200 XXS 5G. Come suggerisce anche il nome, quest’ultima includerà ogni mese un bundle davvero ricco.

Gli utenti che attiveranno l’offerta potranno infatti utilizzare ogni mese un quantitativo di traffico dati pari a ben 200 GB. Questi saranno inoltre validi per navigare anche con la connettività 5G di WindTre. Oltre a questo, il bundle dell’offerta includerà ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri.

Per gli ex clienti selezionati dall’operatore, questa offerta avrà un costo per il rinnovo molto basso. Si tratta infatti di appena 9,99 euro al mese. L’operatore telefonico WindTre ha inoltre deciso di proporre gratuitamente sia il costo di attivazione sia il costo per la scheda sim. Gli ex clienti coinvolti stanno ricevendo una apposita comunicazione tramite SMS da parte dell’operatore. Ecco qui di seguito un esempio del messaggio inviato dall’operatore.

“Passa a WINDTRE con un’offerta 5G! 200GIGA, 50SMS e minuti illimitati a 4,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 22/06. Costi, condizioni, copertura e privacy”.

In questo caso, è segnata come data di scadenza il 22 giugno 2025. Tuttavia, ricordiamo che si tratta di offerte e messaggi personalizzati e che quindi possono variare da utente ad utente.