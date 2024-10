Qualche giorno fa un nuovo smartphone a marchio Poco aveva ottenuto l’importante certificazione FCC. Si tratta del nuovo entry-level Poco C75 e ora l’azienda cinese lo ha finalmente presentato in veste ufficiale sul mercato. In realtà, sembra essere un device che già conosciamo. Quest’ultimo è infatti una versione re-branded di un altro device di casa Xiaomi, ovvero lo scorso Redmi 14C. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Poco C75 è ufficiale, arriva la versione re-branded di Redmi 14C

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Poco ha presentato in veste ufficiale sul mercato un nuovo smartphone di fascia medio-bassa. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Poco C75. Quest’ultimo aveva ricevuto in queste settimane numerose certificazioni di rilievo, ma ora è stato finalmente annunciato.

A quanto pare, però, ci troviamo di fronte ad una versione re-branded di un altro smartphone del produttore tech Xiaomi, questa volta con il marchio Redmi. In particolare, si tratta dello scorso Redmi 14C. Dal punto di vista tecnico, troviamo infatti diverse similitudini. In particolare, sul fronte è presente un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.88 pollici in risoluzione HD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

In alto al centro è collocato un notch a goccia che ospita una fotocamera anteriore da 13 MP. Sul retro il comparto fotografico è invece composto da un sensore fotografico principale da 50 MP più un secondo sensore da 2 MP.

Le prestazioni sono affidate al soc MediaTek Helio G81, con tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. Lo smartphone può poi contare su una batteria con una capienza pari a 5160 mah con supporto alla ricarica rapida da 18W. Non manca neanche il jack audio da 3.5 mm per le cuffie.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Poco C75 sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo di partenza di circa 100 euro al cambio attuale.