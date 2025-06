ChatGPT: ecco come poter utilizzare la memoria

Si pensa a ChatGPT come uno strumento artificiale basato su algoritmi intelligenti ma, in realtà, quando si fa riferimento a questa tipologia di soluzioni oggi ormai del tutto comuni, si parla anche di altro. E se vi dicessimo che ChatGPT dispone di una vera e propria memoria?

ChatGPT tiene infatti traccia di tutte le interazioni avute con gli utenti, creando una sorta di diario degli appunti. E’ bene sapere, però, che tale funzione riguarda solamente il piano Plus dell’abbonamento. Scopriamo di seguito maggiori dettagli in merito.

ChatGPT: come usare la memoria

Chiedere aiuto a ChatGPT per generare testi, creare riassunti, immagini, testi di email è ormai molto comune tra gli utenti, dato che tutto ciò si può ottenere in pochissimi secondi. Come anticipato in apertura, tra le tante funzioni di questo strumento basato sull’intelligenza artificiale c’è anche quella della memoria per l’abbonamento Plus.

Sfruttarla può avere davvero tanti vantaggi ma in molti non sono a conoscenza di questo importante dettaglio. Non a caso, infatti, gli utenti possono testare ChatGPT chiedendo qualcosa e, di conseguenza, notando se la piattaforma ricorda o meno quel determinato concetto o nozione. In questo caso esistono dei veri e propri trucchi che possono aiutare l’utente a capire effettivamente se la memoria di ChatGPT è attiva o no.

Volete provare un trucco che non fallisce mai? Per poter chiedere a ChatGPT di ricordare qualcosa è possibile fornire prompt precisi come “Ricordati che…” insieme a un input testuale con ciò che si desidera fare memorizzare. A ciò, ChatGPT risponderà con una frase precisa e dettagliata per confermare quanto richiesto dall’utente.

E’ bene sapere che per ottenere sempre un risultato perfetto l’utente deve fare una pulizia adeguata aggiornando anche le informazioni in caso di cambi nella routine, così da sfruttare al meglio la memoria. Siete tra tutti quegli utenti che non possono più fare a meno di utilizzare ChatGPT? Questa funzione può esservi davvero d’aiuto.