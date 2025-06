Genesis GV60, GV70, G80: il lusso elettrico sbarca in Italia

Dopo Germania, Svizzera e Regno Unito, Genesis accelera sul mercato europeo e annuncia l’arrivo in Italia, Francia, Spagna e Paesi Bassi. Il debutto ufficiale nel Belpaese è previsto per l’inizio del 2026. A guidare questa nuova fase ci saranno tre modelli completamente elettrici, espressione di una visione legata alla mobilità sostenibile e all’innovazione spinta. Le parole di Xavier Martinet, amministratore delegato di Genesis Motor Europe, raccontano la volontà di consolidare una presenza concreta e duratura sul territorio. Ora ci si chiede se l’Italia sia pronta per l’eleganza silenziosa della nuova generazione premium.

Il debutto italiano vedrà i modelli Genesis GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80. Il primo, SUV compatto pluripremiato, è stato il primo veicolo elettrico del brand. Compatto, agile, elegante. Le sue linee sono un omaggio alla filosofia Athletic Elegance, la firma visiva di Genesis, dove la tensione si fonde con l’armonia. Al suo fianco l’Electrified GV70, SUV di fascia alta che unisce comfort raffinato e prestazioni dinamiche. Poi la Genesis Electrified G80, berlina di lusso con interni ai vertici della categoria e un’estetica scolpita. I tre modelli condividono batterie aggiornate, maggiore autonomia, design ancora più curato e dotazioni tecnologiche di ultima generazione.

Genesis corre anche a Le Mans: arriva la GMR-001

L’annuncio dell’espansione europea è arrivato in contemporanea con un evento importantissimo per il brand, ovvero il debutto di Genesis alla 24 Ore di Le Mans. Con il team Genesis Magma Racing, affiancato da IDEC Sport, il brand coreano entra nel motorsport che conta. Dopo l’esperienza nella European Le Mans Series, ora punta al World Endurance Championship 2026. Il simbolo di questa nuova corsa è la GMR-001, la prima hypercar della casa. Linee estreme, anima da pista, DNA Genesis per un modello scattante ed affascinante, Chi pensava che Genesis fosse solo design, dovrà ricredersi. La corsa è appena iniziata e l’elettrico, ora, parla coreano.