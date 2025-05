Geely Galaxy M9: nuovi modelli premium con la strategia Five by Five

Geely Auto ha svelato il piano industriale “Five by Five”, una strategia strutturata su cinque pilastri chiave: design, ricerca e sviluppo, test, energia e intelligenza artificiale. Alla base, una rete internazionale che unisce cinque centri stile, tra cui Milano e Göteborg, e cinque poli R&D sparsi nel mondo, da Hangzhou a Coventry. I test vengono condotti in sedici strutture, con un centro appena aperto a Francoforte. In questo ecosistema si integrano cinque linee propulsive sostenibili: elettrico puro, ibrido, metanolo, sostituzione batterie e soluzioni ibride avanzate. A sostenere lo sviluppo tecnologico, le aziende del gruppo come StepStar, SiEngine e Geespace, che potenziano il progetto con sistemi intelligenti e connettività orbitale. Il CEO di Geely, Jerry Gan, ha sottolineato come questo percorso sia frutto di trent’anni di esperienza. Una scelta radicale, che punta a costruire infrastrutture in grado di sostenere una mobilità globale più evoluta.

L’intelligenza artificiale entra nelle auto Geely

In questa nuova strategia prende forma il nuovo Geely Galaxy M9, SUV ibrido di fascia alta. Costruito sulla piattaforma modulare GEA Evo, si distingue per dimensioni generose: 3,7 metri di lunghezza interna e 1,3 di altezza. L’abitacolo offre sei posti, otto modalità di regolazione dei sedili e finiture premium. Il motore adotta il sistema ibrido Thor EM-P Super-Hybrid, che garantisce consumi pari a 4,8 litri ogni 100 km. Il tutto è orchestrato dalla nuova piattaforma AI Cloud 2.0, che integra il telaio digitale e gestisce in tempo reale dinamiche, sicurezza e risposta. L’accelerazione del SUV Geely passa da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e dimostra che sostenibilità e performance non sono poi tanto opposti.

Il Geely Galaxy M9 è dotato del sistema avanzato G-Pilot H5, che supervisiona ogni fase della guida attraverso una suite ADAS di ultima generazione. La valutazione di sicurezza a cinque stelle conferma il posizionamento del veicolo nel segmento top. All’interno, l’esperienza è definita da uno Smart Cockpit AI che apprende e si adatta ad ogni mossa del guidatore. Si ha in tal modo un’interazione naturale, comfort su misura ed una reattività totale.