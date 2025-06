Drone radiocomandato in HD a soli 13 euro su AliExpress

I droni hanno effettivamente conquistato un pubblico sempre più ampio nel corso degli ultimi anni, tanto da risultare un must have per milioni di utenti nel mondo. Al netto dei mostri sacri del settore, come ad esempio DJI, è possibile trovare varie soluzioni decisamente più economiche che permettano di ottenere risultati sufficienti, ma senza troppe pretese. E’ questo il caso del drone che potete acquistare nel periodo corrente su AliExpress, un prodotto decisamente economico, che nel suo piccolo riesce comunque a soddisfare le aspettative dei consumatori.

Il modello K13MAX, è un quadricottero, ovvero vola sfruttando le quattro eliche poste su altrettanti bracci, che può raggiungere una risoluzione di ripresa massima in HD. Il controllo avviene da remoto, sfruttando il comodo radiocomando incluso in confezione, dotato anche di piccolo display sul quale visualizzare tutta la ripresa del drone stesso. La distanza massima di volo è di 3000 metri, anche se sono numeri sempre da prendere con le dovute cautele e precauzioni, essendo influenzati direttamente dalla presenza, o meno, di ostacoli di vario genere.

Drone super economico su AliExpress oggi

Uno dei migliori droni della fascia bassissima, oggi costa ancora meno su AliExpress. Il suo listino di 48,54 euro è un lontano ricordo, la spesa che l’utente deve sostenere nel periodo corrente è decisamente più bassa di quanto avreste mai immaginato, poiché il consumatore si ritrova a versare un contributo finale di soli 13,91 euro per il suo acquisto definitivo a questo link.

Non è un prodotto da utilizzare in giornate particolarmente ventose, proprio perché non resiste a più di 10 km/h, grazie anche a dimensioni ridottissime: 23 x 18 x 6,5 centimetri. Il controller non integra una batteria, ma funziona a pile, precisamente con 3 batterie AAA. Il drone, al contrario, ha una batteria che offre, idealmente, una autonomia di 60 minuti di utilizzo continuativo, salvo casi limiti o utilizzi differenti.