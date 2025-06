Blue Origin e la nuova frontiera del turismo spaziale

La compagnia aerospaziale Blue Origin è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella sua avventura oltre la Terra. La missione NS-33, ancora senza data ufficiale di lancio, porterà altri sei passeggeri nello spazio a bordo del razzo New Shepard, partendo dallo spazioporto del Texas. Si tratterà del tredicesimo volo con equipaggio umano per il veicolo riutilizzabile. Sarà questo un evento simbolo del progresso tecnologico privato nel campo dell’esplorazione spaziale.

Blue Origin porta nello spazio sei profili unici

L’obiettivo del volo è sempre lo stesso. Ovvero quello di superare la linea di Kármán, confine simbolico tra Terra e spazio, e offrire ai passeggeri un’esperienza straordinaria di assenza di gravità per alcuni minuti. Durante la missione, che durerà tra i 10 e i 12 minuti complessivi, i viaggiatori potranno osservare la curvatura del pianeta dall’oblò della capsula. Il rientro avverrà in modo autonomo e controllato, confermando la sicurezza dei sistemi di Blue Origin.

Non si tratta solo di un volo, ma anche di un incontro tra esperienze di vita diverse. I protagonisti della NS-33 sono sei persone caratterizzate da storie di vita, ideali e visioni diverse. Tra di loro vi sono Allie e Carl Kuehner, una coppia legata da interessi profondi. Lei è un’attivista impegnata nella tutela dell’ambiente, lui un imprenditore attento alla sostenibilità urbana. Entrambi vedono questo volo come un’opportunità per portare maggiore attenzione ai temi ecologici.

Leland Larson, ex dirigente scolastico e ora filantropo, coltiva la passione per la natura, in particolare per le api e i giardini. Il volo rappresenta per lui la sintesi tra curiosità scientifica e amore per la Terra. Freddie Rescigno Jr., leader nel settore dei cavi elettrici e sportivo, partecipa con entusiasmo al viaggio, portando la grinta dell’imprenditore americano. Accanto a loro, Owolabi Salis volerà con una forte motivazione etica, ossia dedicherà la missione a tutte le vittime di discriminazione. Autore e attivista per i diritti civili, Salis vede nello spazio un luogo di uguaglianza e speranza. Infine, Jim Sitkin, avvocato in pensione e attivista umanitario, porterà la sua visione globale, maturata in anni di volontariato internazionale.