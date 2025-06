NASA: un documentario rivela l’anima segreta del telescopio James Webb

La NASA ha pubblicato sul proprio canale YouTube Cosmic Dawn, un documentario di 90 minuti che racconta come è nato e cresciuto il James Webb Space Telescope. Non si tratta di un semplice diario tecnico, ma di un racconto umano, teso, drammatico, costruito su trent’anni di sfide. Il progetto, cominciato nel 1996 come “Next Generation Space Telescope”, ha preso forma grazie a una cooperazione globale con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Agenzia Spaziale Canadese (CSA). Ma soprattutto, ha grazie al lavoro di migliaia di persone.

NASA e il volto nascosto dello spazio: il James Webb raccontato come mai prima

La narrazione entra nei laboratori della NASA, come il Goddard Space Flight Center nel Maryland. Esattamente dove gli ingegneri hanno dovuto adattare lo specchio principale al razzo vettore e proteggere i componenti da qualsiasi contaminazione. Ogni elemento, sono oltre trecento le parti fondamentali, è stato progettato e riprogettato per rispondere a esigenze mai affrontate prima. Cambi di rotta, revisioni del budget e uragani hanno costretto i team a trovare continuamente nuove soluzioni. Come sottolinea Bill Ochs, il project manager, non vi è stato un solo aspetto del telescopio che sia stato semplice.

Il documentario alterna i momenti di costruzione ai primi risultati scientifici. Il telescopio, una volta nello spazio, ha rivelato dettagli delle atmosfere planetarie, scovato ghiaccio d’acqua attorno a stelle giovani e immortalato galassie primordiali. Le immagini spettacolari, combinate con il racconto visivo del dietro le quinte, trasformano Cosmic Dawn in un’opera che va oltre la divulgazione, è un vero e proprio tributo al coraggio della ricerca.

Sophia Roberts, produttrice del film, ha definito l’impresa “inevitabile”, nel senso che il progetto avrebbe lasciato il segno, qualunque fosse il suo esito. Grazie a un accesso senza precedenti alle strutture NASA, il regista mostra con autenticità i momenti più intensi del percorso. Il documentario non glorifica, ma mostra la fatica, i dubbi, le piccole vittorie quotidiane.