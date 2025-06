Peugeot -208 GTi si mostra: più arrembante con 280 cavalli

In occasione della 24 ore di Le Mans la nota casa automobilistica francese ha deciso di presentare al mondo la sua nuova Peugeot e-208 che in passato si era fatta vedere giusto di striscio ma che ora è diventata solida realtà, l’azienda vuole riunire all’interno di questo modello la gloriosa storia della Peugeot 205 con prestazioni decisamente di tutto rispetto in chiave elettrica compatta, allo stesso tempo però è stata presa una decisione che potrebbe non rendere propriamente felice tutti i puristi del genere.

Caratteristiche

Dal punto di vista estetico, l’auto spicca per un design decisamente più aggressivo e ampio, l’auto infatti mostra un frontale modificato con un nuovo splitter, mentre sul retro spiccano un diffusore e un ampio spoiler.

Per quanto riguarda i pass ruota, anche questi sono stati modificati e aumentati di dimensioni con 56 mm anteriormente e 27 mm posteriormente, i cerchi in lega sono da 18 pollici e posteriormente è presente un logo GTi in rosso acceso.

L’interno invece rimane più o meno sempre lo stesso che abbiamo già visto in passato, i sedili infatti sono rivestiti in alcantara, sono presenti grafiche specifiche per quanto riguarda l’infotainment, le luci ambientali sono tutte in tinte rossastre con cinture di sicurezza in tinta coordinata.

Per quanto riguarda invece la motorizzazione, qui l’auto mostra tutti i suoi muscoli, io powertrain montato a bordo è il medesimo di Alfa Romeo Junior Veloce e Abarth 600e: 280 CV e 345 Nm di coppia, con uno 0-100 km/h in 5,7 secondi e velocità massima di 180 km/h.

Per quanto riguarda la batteria, quest’ultima offre la capacità di 54 kWh e permette di usufruire di un’autonomia WLTP di 350 km, la ricarica arriva a: 100 kW in corrente continua e 7,4 kW in AC.

L’unico dettaglio ancora incognito e purtroppo il prezzo di lancio che verrà svelato solo successivamente, probabilmente bisognerà attendere i prossimi mesi e l’inizio dell’esposizione all’interno del mercato internazionale.