1Mobile: la promo arrivata sul sito è davvero incredibile

Un dettaglio divenuto ormai imprescindibile Per ogni utente dotato di smartphone sicuramente è la sua promozione attiva all’interno della propria Sim, avere una promozione di fatto e indispensabile poiché quest’ultima ci permette di accedere a minuti, SMS e soprattutto gigabyte di traffico dati per poter navigare senza nessun tipo di preoccupazione, nello specifico i giga di traffico sono necessari poiché ci permettono di compiere dalle azioni più banali come pubblicare sui social network a quelle più importanti come effettuare call di lavoro o scaricare dei dati in diretta.

Di conseguenza, scegliere l’offerta più adatta alle nostre esigenze rappresenta uno step a dir poco fondamentale e dunque la scelta deve essere assolutamente oculata e ragionata per non correre il rischio di arrivare alla fine del mese scarichi, fortunatamente qui in Italia le opzioni non mancano dal momento che i provider telefonici garantiscono cataloghi davvero ampie e variegati, uno che sicuramente potrebbe fare al caso vostro è rappresentato da 1Mobile, il proivder tinto di rosso infatti da diverso tempo mette a disposizione offerte davvero interessanti che permettono di usufruire di caratteristiche soddisfacenti, non a causa sul suo sito ufficiale recentemente arrivata una nuova promozione che garantisce tutto il necessario in questo senso, scopriamola insieme.

Tutto incluso con il 5G

L’offerta di cui vi parliamo oggi consente di accedere alla bellezza di 260 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti illimitati verso tutti e 60 SMS verso tutti, l’offerta in questione ha un costo che sarà pari a 4,99 € per il primo mese e poi 8,99 € al mese a partire dal secondo, per chi decide di effettuare la portabilità il costo di attivazione sarà di appena 0,90 € e la portabilità sarà completamente gratuita da qualsiasi operatore di provenienza senza nessun tipo di vincolo, in base a quest’ultimo.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale del provider per effettuare l’attivazione online.