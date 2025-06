PS Plus Extra e Premium, presto diremo addio a quattro videogiochi

Il colosso del gaming Sony ha già rivelato i nomi dei videogiochi che saranno disponibili a breve per tutti gli abbonati ai suoi servizi, in particolare ai piani di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Nonostante questo, l’azienda sta già preparando tutto per il prossimo mese. In particolare, l’azienda ha inoltre da poco rivelato i videogiochi che lasceranno il catalogo di questi abbonamenti a partire dal mese di luglio 2025. Per il momento, dovrebbero abbandonare il catalogo quattro videogiochi.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, presto diremo addio a quattro videogiochi

In queste ultime ore il colosso del gaming Sony ha rivelato i nomi dei videogiochi che presto abbandoneranno il catalogo dei piani in abbonamento a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda sta già preparando l’arrivo ufficiale dei nuovi titoli per il prossimo mese e deve necessariamente eliminare altri titoli dal catalogo.

Secondo quanto è emerso in questi giorni, per il momento abbandoneranno ufficialmente il catalogo almeno quattro videogiochi. Tra i titoli emersi, spicca senz’altro quello legato alla famosa saga di Final Fantasy VII. Ci stiamo riferendo a Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion.

Quest’ultimo è il famoso prequel della saga annunciato ufficialmente ai tempi di PlayStation Portable, ma ora è ritornato in una nuova veste per l’ultima console da gaming di Sony, la PlayStation 5. Gli utenti dovranno quindi affrettarsi per giocare a questo fantastico titolo.

PlayStation Plus Extra e Premium – videogiochi in uscita dal catalogo a luglio 2025

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

Dying Light 2: Stay Human

Job Simulator

Remnant 2

Secondo quanto riportato ufficialmente, i videogiochi in questione non saranno più disponibili al download per gli abbonati a partire dalla giornata del prossimo 15 luglio 2025. Per il momento, sembra che i titoli in uscita saranno solo questi. Tuttavia, non è da escludere che Sony possa comunicare l’addio di altri videogiochi in seguito.